¿Podría haber algo entre Pepe y Madison fuera de La casa de los famosos? La modelo puertorriqueña y el actor mexicano visitaron este martes el programa La mesa caliente (Telemundo), donde fueron preguntados por su cómplice relación dentro el exitoso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Madison Pepe Gámez y Madison Anderson en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente La ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo), Madison Anderson, y el tercer finalista, Pepe Gámez, estuvieron este martes en las instalaciones de Telemundo Center en Miami visitando los diferentes programas de la cadena hispana. La modelo puertorriqueña y el actor mexicano tuvieron una relación muy cercana y cómplice durante las últimas semanas de la competencia, lo que llevó a muchos televidentes a fantasear con la idea de que podría surgir algo más que una simple amistad entre ellos. De ahí nació 'Pepison'. Uno de los programas que visitaron fue La mesa caliente (Telemundo), donde Aylín Mujica les lanzó una pregunta acerca de su relación dentro de la casa que los puso en un aprieto. "Yo sé que ustedes eran 'resistencia' porque yo pertenecí a ese cuarto y yo sé que ustedes eran los 'underdog' y también sé que les tiraban mucho, definitivamente eran la minoría y tenían que defenderse. Pero quiero hacerles una pregunta, ¿ustedes eran la resistencia porque se estaban resistiendo también a enamorarse?", les preguntó sin rodeos la actriz cubana. Pepe y Madison en La mesa caliente Pepe y Madison en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Ay Aylín, claro que no", respondió Madison algo nerviosa ante la inesperada pregunta. "Esa convivencia, ese roce, esa complicidad… Así es como crece el amor", agregó Aylín. A lo que Madison comentó: "No, yo creo que fuimos 'la resistencia' porque todo el mundo nos estaba tirando, entonces teníamos que estar ahí fuertes, ver el lado positivo de todo también, sobrevivir". "No descarten que podría pasar, nada más les pedimos eso, manténgalo abierto", prosiguió una de las conductoras del programa, Alix Aspe, quien recientemente se casó con su novio de años. Madison y Pepe Pepe y Madison en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Pero el asunto no quedó ahí. Verónica Bastos, otra de las presentadoras del show, quiso saber si podría haber algo entre ambos si no existieran sus parejas, Aleida Núñez y Conn. "Si no existiera Aleida Núñez y si no existiera Conn, ¿podría haber algo entre ustedes dos?", les preguntó directamente la periodista de origen costarricense. Mira el video SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me gusta suponer… Yo me quedo con la linda mujer que es Madison, con la lealtad que tiene, con el gran ser humano que es, con su linda voz y con lo que me ayudó a mí a sobrevivir allá adentro", respondió Pepe. "No, no, lo que dijo Pepe", comentó por su parte Madison.

