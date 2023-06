La reacción de Pepe Gámez al rompedor look de Madison Anderson El actor mexicano no pudo resistirse a comentar la publicación de la ganadora de La casa de los famosos 3. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Pepe Gámez; Madison Anderson | Credit: Instagram Pepe Gámez; Instagram Madison Anderson La casa de los famosos ha traído muchas bendiciones y oportunidades profesionales a Madison Anderson, entre ellas poder conducir la alfombra roja de una importante premiación en el país natal de su familia materna, Puerto Rico. La ganadora de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo se encuentra actualmente en la isla del encanto alistándose para conducir este jueves junto a Rodner Figueroa y Gil López este importante evento que se transmitirá en vivo por Telemundo Puerto Rico. "Nosotros ya estamos listos, ¿y ustedes?", escribió el martes a través de las redes sociales. La modelo y cantante está haciendo cómplices a sus incondicionales seguidores de lo que está siendo esta emocionante aventura profesional en su carrera. Este miércoles, sin ir más lejos, compartió una serie de fotos en las que presume de su rompedor look. Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson "Azúcar, especias y todo lo bueno", fueron las palabras con las que compartió las imágenes que tanto dieron de qué hablar entre sus seguidores debido a lo diferente que se ve. Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Uno de los primeros en reaccionar fue el actor mexicano Pepe Gámez, quien fuera su compañero en La casa de los famosos 3 y con quien estaría dándose una oportunidad en el amor, a juzgar por el reciente video que se filtró en redes en el que aparecen dándose un romántico beso. Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Madison Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson "Se mira BIEN", comentó Pepe. La casa de los famosos Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tres palabras que bastaron para revolucionar a los fanáticos de esta bella parejita. "Arriba Pepison", "Se miran muy bien los dos juntos" o "Les gusta ver el mundo arder", fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron sus fans a sus palabras.

