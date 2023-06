Madison Anderson y Pepe Gámez juntos ¡y de lo más acaramelados en Nueva York! ¡Los participantes de La casa de los famosos 3 viajaron a Nueva York y esto pasó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson Aunque La casa de los famosos 3 ya quedó atrás, su historia de amigos sigue viva en los seguidores del famoso reality. Pepe Gámez y Madison Anderson continúan en sus corazones. Es por eso que sus vidas mantienen vivo el interés de los fans que insisten en creer que entre ellos hay amor. Un sentimiento que ellos nunca han confirmado ante los medios a pesar de dedicarse piropos, pero que puede intuirse al ver las más recientes imágenes de ambos en sus redes. Cada uno por su lado, mostró su divertida estancia en Nueva York en sus perfiles de Instagram, eso sí, sin posar juntos en ningún momento. Con lo que no contaban es que unos curiosos grabarían un íntimo momento que ha dado la vuelta a las redes sociales. Desde la página de fans del show, Centro de Acopio, y varias cuentas de seguidores en Twitter, compartieron el instante de ese romántico encuentro que hizo de los más felices a sus fanáticos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta ahora, todo eran suposiciones, y aunque las pistas hacían creer que sí estaban juntos, este video podría confirmar sus sospechas. Se trata de un romántico beso en los labios. Aunque las imágenes se ven algo borrosas y no permiten identificar al cien por cien a Madison, los fans hicieron su trabajo con capturas de pantalla y aseguraron que la vestimenta de la puertorriqueña es la misma que la de otras fotos y videos. ¿Será que por fin se confirma el romance más esperado? Por ahora, ellos siguen jugando a la amistad bonita y la unión por cariño. Lo que no han ocultado esta vez es su viaje a la Gran Manzana, y eso ya es un primer gran paso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madison Anderson y Pepe Gámez juntos ¡y de lo más acaramelados en Nueva York!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.