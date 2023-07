Pepe Gámez: "Todo el día ando contento…mi corazón está como si tuviera 15 años" En una entrevista exclusiva con People en Español, el actor Pepe Gámez confesó que su corazón está feliz y pide a Dios que lo que está viviendo no se acabe, ¿quién es la afortunada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gamez Pepe Gamez | Credit: Instagram Pepe Gamez Sin confesar quién es la mujer que lo tiene tan feliz, Pepe Gámez no reparó en contar en exclusiva que está viviendo una etapa de plenitud que lo hace sentir como un adolescente. "Mi corazón está como si tuviera 15 años, me siento como un adolescente que no entiende las cosas que vive", confiesa el actor de Juego de mentiras. "Y me siento muy feliz y cada mañana digo: 'Diosito cuida que esto siga adelante y que sea lo correcto para mí y para nosotros". Según muchos ese "nosotros" se refiere a la copla que el artista mexicano ha creado con Madison Anderson, modelo y cantante que participó junto a Gámez en el exitoso programa de Telemundo, La casa de los famosos. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado el romance, sus redes sociales delatan que han estado en diversos lugares al mimso tiempo, primero fue Nueva York, y recientemente en los cenotes de Yucatán, estado en donde viven los padres de Gámez. Pepe Madison Pepe Gámez y Madison Anderson | Credit: Instagram Pepe Gámez; Instagram Madison Anderson "Me siento contento y bendecido, estoy viviendo cosas que no me imaginé, situaciones que sé que vienen de Dios. Me estoy dejando llevar en estas situaciones que me tienen alegre el corazón", dice el actor quien es parte de la lista de los 50 más bellos de este año. "Me levanto contento, me duermo contento, ando todo el día contento que digo: ¿Pepe qué te está pasando? Pepe Gamez - Elige tu Bello Pepe Gamez | Credit: Foto: Ivan Lopez, Alonso Soler; Estilista: PABLO CABRERA Eso sí, esa emoción no lo hace quitar los pies de la tierra. "Estoy tratando de irme con calma sobre todo con la privacidad porque vengo de estar encerrado 15 semanas, en donde ventilas todo desde la lagrima de la mañana hasta el grito de la noche", recalca. "Mi aprendizaje de esa casa fue: ahora ya saliste, cuida lo que tienes, para que ya que todo esté muy firme gritarlo, pero por lo pronto cuidado"

