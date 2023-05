Elige a tu Bello 2023: ¡El ganador es Pepe Gámez! Gracias a sus votos, el actor mexicano Pepe Gámez entrará a la lista de Los 50 más bellos de People en Español este año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Pepe Gámez es el ganador de Elige a Tu Bello 2023! Gracias a sus votos, el actor mexicano entrará en la lista de Los 50 más bellos este año, al igual que La Materialista, la ganadora de Elige a tu Bello en la categoría femenina. El actor de la serie Juego de mentiras (Telemundo) y exconcursante de La casa de los famosos obtuvo un total de 128, 076 votos, ganando la competencia. "Me siento muy agradecido, muy contento de que me hayan tomado en cuenta para ser parte de esta dinámica, de esta revista, de esta plataforma", dijo Gámez. "Creo que es una gran oportunidad para mí". ¿Qué lo hace sentir bello? "Me siento bien cuando estoy bien descansado, cuando estoy ejercitando mi cuerpo, cuando estoy ilusionado, cuando estoy lleno de sueños, de metas por cumplir", dice el codiciado soltero. "Creo que es un sentimiento interior que se refleja en el exterior". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Pepe Gamez - Elige tu Bello Pepe Gamez | Credit: Foto: Ivan Lopez, Alonso Soler; Estilista: PABLO CABRERA El histrión está por grabar una nueva película en Ensenada y actuará en una obra de teatro en Puerto Rico. "Me encuentro disfrutando de tanto cariño que descubrí después de La casa de los famosos 3. Estoy muy agradecido con todo el cariño del público", dice Gámez. ¿Que anhela su corazón? "Por el lado personal, quiero seguir disfrutando, seguir sintiendo que no hay prisa" afirma. "Seguir pensando que Dios va a proveer las cosas que son buenas para mí"

