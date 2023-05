Elige a tu Bello 2023: En exclusiva, Pepe Gámez revela lo que busca en el amor Pepe Gámez, uno de los nominados a Elige a tu Bello 2023, habla de su vida después de La casa de los famosos y lo que anhela su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su atractivo físico, Pepe Gámez acapara miradas por donde va, pero el actor mexicano no ve la belleza de manera superficial. "Creo que en esta etapa de mi vida la belleza yo la traduzco a equilibrio, paz, tranquilidad, emociones, dirección hacia donde va mi camino, hacia donde van mis metas", dice la estrella de la serie Juego de mentiras (Telemundo). "Eso es lo que yo traduzco como belleza, porque al sentirte bien de manera interior es inevitable que tu exterior brille, que tu sonrisa sea mejor, que tu caminar sea más firme, y que trasmitas ese sentimiento a todo el público". Gámez es uno de los nominados a Elige a tu Bello de People en Español, y podría entrar a la lista de Los 50 más bellos este año si gana el voto popular. ¡Puedes votar aquí! ¿Qué lo hace sentir bello? "Me siento bien cuando estoy bien descansado, cuando estoy ejercitando mi cuerpo, cuando estoy ilusionado, cuando estoy lleno de sueños, de metas por cumplir. Creo que es un sentimiento interior que se refleja en el exterior y eso es lo que me hace sentir bien", dice Gámez, quien está lleno de planes el resto del año. "Me encuentro disfrutando de tanto cariño que descubrí después de La casa de los famosos 3. Ahorita estamos por viajar a Ensenada, Baja California, a hacer una película por allá que muy pronto les daré detalles, contemplando la oportunidad de una obra de teatro en Puerto Rico, que me tiene emocionadísimo, esa isla que me abrió las puertas y me siento muy bendecido", revela. Si bien dentro del reality show saltaron chispas con Aleida Núñez y se le ha visto muy cercano también con Madison Anderson, Gámez sigue disfrutando su soltería. "Toda la vida he estado enamorado, pero hablo de un amor distinto, el amor a la familia, a mis padres, a mis hermanos, a mi carrera, a mi trabajo, a mis sueños, a mis objetivos, toda esta lucha constante. Yo soy muy apasionado y siempre me he sentido enamorado", confiesa el actor, quien busca en una futura pareja la unión y lealtad que ha visto en sus padres, quienes llevan más de 50 años de casados. Pepe Gamez - Elige tu Bello Pepe Gamez | Credit: Foto: Ivan Lopez, Alonso Soler; Estilista: PABLO CABRERA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su familia lo mantiene centrado y enfocado. "Mis padres son lo más importante para mí. Mi papá y mi mamá son mis pilares, mi fortaleza, mi unión, mi tranquilidad, mi centro, mi mayor ejemplo. Mi papá tiene 78 años, mi madre 74 y están super sanos, contentos, alegres y agradezco muchísimo que estén orgullosos de lo que hago, del hijo que soy. Ir a caminar con ellos a la playa, a la plaza, ir a cenar, ir el domingo a misa con ellos son cosas que valoro muchísimo", añade el histrión. "La unión de mi familia, de mis hermanos, es lo que me mantiene en un centro, con una paz, y luchando por mis objetivos". Vota por tu hombre y tu mujer favoritos de Elige a Tu Bello 2023 aquí.

