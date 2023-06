Pepe Gámez cuenta qué pasó con su romance con Aleida Núñez El actor mexicano se está dando hoy una oportunidad en el amor con la ganadora de La casa de los famosos 3 Madison Anderson. "Estamos viviendo cosas muy lindas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gámez Madison Anderson; Pepe Gámez; Aleida Núñez | Credit: Instagram (x3) La tercera temporada de La casa de los famosos vio nacer entre sus paredes varios romances que no prosperaron fuera del exitoso reality show de Telemundo. Uno de ellos lo protagonizaron Pepe Gámez y Aleida Núñez, quienes tuvieron un tonteo durante las primeras semanas de concurso que se vio interrumpido de golpe con la temprana eliminación de la actriz y cantante mexicana. Ambos tomaron entonces la decisión de esperar a que los dos estuvieran fuera de la casa para ver si el romance terminaba de cuajar. No cuajó. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Hace poco más de una semana, el actor mexicano era captado besándose en un restaurante en Nueva York con la ganadora de La casa de los famosos, Madison Anderson. Unas imágenes que dejaban claro que su romance con Aleida era ya asunto del pasado. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson Recientemente, Pepe fue preguntado al respecto en una entrevista para el programa radiofónico La Caminera de EXA. "Durante La casa de los famosos tuviste un breve romance con Aleida Núñez, a ver cuéntanos, ¿qué pasó?", le pidieron sus locutores. Aleida Núñez Aleida Núñez | Credit: Instagram Aleida Núñez "En la casa se vivieron cosas muy chidas, se vivieron cosas muy padres que se quedaron allá adentro de la casa y bueno, como lo he dicho en todas las entrevistas, el público ya lo vio, 24/7, no me guardé nada, no te puedes ni guardar el chisme de decirle a tu compadre, que era mi compadre Carmona, lo que pensaba, lo que sentía… Todo el público lo vio, todo el público lo sabe, todo el público puede opinar", comentó el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le tengo un gran respeto y un gran cariño a Aleida, a ella y a grandes seres humanos que conocí en La casa de los famosos, pero se cierran ciclos y estamos ahorita en el presente viviendo cosas extraordinarias", aseveró. "Yo me siento muy bendecido, muy contento y abierto a ver qué sigue, pero con el tema Aleida la respeto, la quiero y le aplaudo sus triunfos siempre", agregó. Pepe Gámez Pepe Gámez | Credit: Instagram Pepe Gámez Su video con Madison también se convirtió en tema de conversación en el programa. "Se dice en las redes sociales que te vieron con Madison en una cita romántica, ¿será que andan?", le preguntaron. "Coincidimos en Nueva York, andaba chambeando, fui a hacer unas cosas para redes sociales con una marca americana de ropa y ella fue a algo de la parada de Puerto Rico. Nos vimos por allá y le tengo mucho cariño. Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado", respondió Pepe. "Pero ya hubo besitos y todo, Pepe no te hagas", le comentó uno de los locutores. "Hay un video que anda por ahí, yo creo que en el video se puede mostrar y lo que la gente vea e interprete vamos a dejárselo… Que la gente diga tantas cosas me parece perfecto, creo que es lo que conlleva formar parte de un reality que todo el mundo dio su opinión, pero vamos a cerrarlo con decir que estoy muy lleno de bendiciones en el momento, muy contento y muy feliz de estar conociendo a Madison", zanjó el tema.

