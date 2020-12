Close

Pepe Aguilar vuelve a hablar sobre su hijo, dice que es un "tarugo" Al parecer Pepe Aguilar y su hijo Emiliano, quien está a la espera de su juicio por tráfico humano, no mantenían una relación cercana. Mira lo que dijo el cantante. Por Celeste Rodas de Juárez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El escándalo que ha generado la situación legal de su hijo mayor, Emiliano, quien fue arrestado en marzo por contrabando de indocumentados, ha hecho que la prensa no quite el dedo del renglón, y continúe preguntándole a Pepe Aguilar cómo está enfrentando la familia esta dura situación. Este fin de semana, en el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la muerte del patriarca de esta familia, don Antonio Aguilar, la cual reunió a toda la familia, Pepe dijo que lo que está viviendo con la inminente sentencia de su hijo es “una cosa rara” por completo y que más que nada le causa pena: “Pero no pena de ‘ay que vergüenza', sino pena por él, pobre muchacho (está) empezando su vida y tomando tan malas decisiones”. Image zoom El cantante mexicano también tuvo un calificativo para su hijo: “La verdad sí, tarugo, y ojalá que esto le sirva muchisísimo para su vida y que la enderece”. Al parecer, padre e hijo no mantenían una relación muy cercana, pues agregó: “El chavo estaba muy lejos de mí, yo no lo puedo obligar a estar conmigo; definitivamente si él no quiere estar conmigo pues está donde él quiere estar, desde hace muchos muchos años”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el pasado, el intérprete de “Por mujeres como tú”, ya había dicho que no justificaría las acciones de su hijo: “Si la regó y lo encuentran culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir. No voy a ser alcahuete de un güey que la riega, pero todo el mundo tiene oportunidad de volverla a hacer”. Emiliano Aguilar fue detenido por agentes de la frontera entre México y Estados Unidos para inspeccionar su vehículo. Al abrir el baúl de éste, encontraron a dos hombres y dos mujeres de origen asiático. Hace unos días, en una audiencia previa a su juicio que se realizará el 14 de agosto, él se declaró culpable de este delito.

