¡Pepe Aguilar sufre el susto de su vida a bordo de un avión junto a su familia! ¡El famoso cantante, sus hijos y su esposa, vivieron momentos de gran angustia al despresurizarse la cabina del avión en que viajaban! La familia Aguilar al completo recibió un tremendo susto cuando el avión privado en el que viajaban rumbo a California sufrió la despresurización de la cabina, dejando caer frente a ellos las mascarillas de oxígeno que utilizaron de inmediato. Así lo relató Pepe Aguilar minutos antes de aterrizar en LAX, el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles. Su esposa Anelyz continuaba "ida" después del soponcio según su marido, quien también aseguró que a ella no le gusta nada volar "frikeada frikeada de los aviones" y confesó angustiado: "es la primera vez en la vida que nos pasa esto". Visiblemente con el susto metido en el cuerpo todavía, el famoso cantante describió la experiencia como "interesante" ya que "no puedes hacer nada, ¡no puedes hacer nada! Y también está interesante ver cómo reacciona cada quién con ese rollo. Yo quería saber qué pasaba, soy un control freak", reconoció riendo, mientras que indagaba que podía estar pasando con la máscara puesta. Pepe Aguilar avión Credit: IG Pepe Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente se quitó la mascarilla, se levantó y "cuando voy caminando hacia donde los pilotos empecé a desvanecer y dije ay no, ¡mala idea, mala idea!" y se apresuró a regresar a su asiento para colocarse de nuevo la máscara. Pepe Aguilar avión Credit: IG Pepe Aguilar "¡Qué loco!", exclamaba durante su relato mientras su hijo se reía al escucharle. "Llegamos a 38 mil pies y tuvimos que bajar de volada, boom. ¡Impresionante!", exclamó mientras celebraban finalmente su aterrizaje. Lorenzo Méndez les envió un abrazo en sus redes y Arturo Velasco se preguntaba cómo Pepe Aguilar podía reírse después de vivir algo así. "No sabes el susto", le reconoció el cantante a su amigo. Angela Aguilar envió un video a Despierta América para disculparse por no haber llegado a su compromiso con el programa, explicando que la demora había estado fuera de su control por el altercado en el avión. Su hermano Leonardo también pidió disculpas y prometió que estarían mañana en el show.

