Pepe Aguilar se queja de los Latin Grammy ¿por qué? Nuevamente, Pepe Aguilar estalla contra los Grammy Latinos y los acusa de una acción en su contra. El cantante habla fuerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Pepe Aguilar se había quejado de la parcialidad de los Latin Grammy hacia algunos géneros, tal como lo hiciera J Balvin hace unas semanas. Posteriormente, el cantante de música regional mexicana se reconcilió con Academia Latina de la Grabación y todo parecía transcurrir normal, hasta ahora, debido a que volvió a estallar contra esta institución y la culpó de no haber podido ofrecer un concierto. "Estamos justo en el lugar donde se llevaron a cabo los Latin Grammy, en este mismo lugar", explicó Aguilar en su cuenta de Instagram. "Tengo una queja para la Academia. Es una queja seria e igual y será un poco controversial, pero ni modo. La queja para la Academia es que trajeron tanto mendigo equipo que no pude hacer otro show ayer aquí en este lugar". Al intérprete de "Por mujeres como tú" reiteró la razón de su molestia. "Se vendió el show de aquí de Las Vegas desde hace como un mes. Quería abrir otra fecha el día anterior, no se pudo porque los Grammys trajeron tantas toneladas de equipo, que no se pudo hacer", enfatizó. Pepe Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante también denunció el exceso de seguridad durante la transmisión del evento musical y explicó cómo se desarrollaron detrás de cámara los Latin Grammys. Explicó que utilizó el mismo hotel para su presentación, que aseguraba sería todo un éxito. De momento, Pepe Aguilar continúa de gira por Estados Unidos y México con el espectáculo Jaripeo sin fronteras, donde comparte el escenario con sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pepe Aguilar se queja de los Latin Grammy ¿por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.