Pepe Aguilar regañó a su hija Ángela por ser muy coqueta "Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho", confesó Ángela durante una entrevista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar y Pepe Guilar Ángela Aguilar y Pepe Guilar | Credit: JC Olivera/Getty Images A sus 18 años, Ángela Aguilar afirma que nunca fue muy "noviera" pero sí "coqueta". Muchos han sido los jovencitos que la han pretendido por su belleza desde niña, algo por lo que su padre Pepe Aguilar la ha reprendido en más de una ocasión. "Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho", confesó durante una entrevista con el periodista Arturo Buenrostro. "El día de San Valentín yo era 'la niña' en la escuela, entonces me llegaban las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba '¿Quién te dio eso?'", contó. Angela aguilar pierde falda en concierto Credit: Arturo Holmes/Getty Images Sin embargo, la jovencita dijo que a pesar de tener tantos pretendientes no era de tener novios. "No era noviera, yo creo que era coqueta (…) Yo me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo mundo me lo decía. Es bonito que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui", dijo. A pesar de que todos siempre hicieron notar su belleza, la menor de los Aguilar no se ha dejado llevar por estos halagos. "De grande empecé a tomar más decisiones de qué me conviene, quién me cae bien. Más allá de cómo te ven es cómo te tratan, cómo tratan a tu familia, cómo te hacen sentir", dijo. angela aguilar premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent Recientemente la cantante se vio envuelta en una polémica, luego de que comenzaran a circular en Internet imágenes donde aparecía besándose con su supuesto novio Gussy Lau, de 33 años. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En medio del escándalo desatado, la jovencita ofreció declaraciones y dijo sentirme muy apenada con su familia. "Me duele haber afectado mi imagen de esta forma. Me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma", dijo. "Voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida, porque ahorita estoy en una situación donde me siento muy vulnerable". Luego de esta situación, se vio a la joven junto a sus familiares primero de vacaciones por París, y después en presentaciones en Nueva York.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pepe Aguilar regañó a su hija Ángela por ser muy coqueta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.