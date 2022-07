Pepe Aguilar regañó a Ángela ¡por su revelador vestido! El cantante no se contuvo y en pleno concierto reclamó a su famosa hija el tremendo escote que lució durante la noche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela Aguilar suma una gran responsabilidad a su lista, luego de convertirse en Embajadora Cultural de Zacatecas en el Mundo. La hija de Pepe Aguilar, recibió el nombramiento por parte del gobierno del estado donde nació su afamado abuelo, el fallecido don Antonio Aguilar. El gobernador del estado, David Monreal, no sólo resaltó la ascendente carrera de la cantante de raíces mexicanas, sino hizo hincapié en el vínculo social de la familia Aguilar en la localidad. Así mismo, alabó el orgullo de los Aguilar, hacia el estado que ha cobijado a su familia por generaciones. "Una familia que le ha dado mucho a nuestro estado y que, con figuras como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, colocó a Zacatecas en los ojos del mundo y que fuera conocido más allá de las fronteras", expresó Monreal sobre la familia. "Hay razones de sobra para recuperar los valores de nuestra familia, para luchar por la regeneración del tejido social y seguro estoy de que la familia Aguilar nos ayudará". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven cantante – que nació en Estados Unidos - aceptó la distinción, prometiendo presumir el legado cultural de su familia, al cual su padre rindió homenaje esa noche. "Zacatecas es único, vale la pena pelear por Zacatecas, cada quien, desde su trinchera, y yo peleo de esta manera, con la música", dijo durante su breve intervención en el evento, de acuerdo a la prensa mexicana. "Estoy muy orgulloso de mi patria chica, de mi bendito Zacatecas". Pepe y Angela Aguilar Pepe Aguilar In Concert - Fort Worth, TX Pepe y Angela Aguilar | Credit: Photo by Omar Vega/Getty Images Así como de su famosa hija, que recibió el incansable aplauso del público durante una legendaria presentación tras el nombramiento. Pero como todo padre protector, el cantante no pudo dejar pasar desapercibido un detalle que no fue de su agrado. En pleno concierto, Pepe se detuvo para regañar y reclamar a su exitosa hija por el revelador vestido que usó. "Dos cosas que decirte, bueno, tres", interrumpió el cantante. "Muchas felicidades, la primera. La segunda, ¿nos echamos una canción? Y la tercera, ¿por qué está tan escotado ese mugrero que traes?". Ante el celoso reclamo de su padre, la joven de 18 años no hizo más que sonrojarse e intentar cubrir por un instante su escote. El regaño no pasó a mayores e inmediatamente padre e hija entonaron una canción juntos para el deleite de los presentes. Desde sus inicios como cantante, Ángela se ha destacado por portar elaborados y coloridos atuendos representativos del país al sur de la frontera, que rinden tributo a su música y raíces.

