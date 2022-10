Pepe Aguilar reacciona ante anuncio que su hija Ángela posará lencería de Rihanna Tras el anuncio de que Ángela Aguilar será una de las modelos de la lencería Rihanna, su padre Pepe Aguilar se pronunció al respecto ¿está de acuerdo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días se dio a conocer que Ángela Aguilar es una de las latinas que estará presente como una de las modelos de la lencería de Rihanna. Como la jovencita ha buscado mantener una imagen hermética y conservadora, ha llamado la atención este anuncio. Ante ello, su padre Pepe Aguilar, a quien su hija lo ha expuesto públicamente como una persona algo celosa, se pronunció ante esta polémica; incluso, dio pie para dejar ver que se esperan gratas sorpresas para su hija en este evento. "Encantado de la vida [que Ángela esté en el desfile de lencería de Rihanna]", aclaró Pepe Aguilar al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ni saben lo que va a pasar, ya lo verán". Por su parte, la joven cantante también expresó su sentir ante esta invitación; de hecho, no pudo ocultar lo feliz que se encuentra de formar parte de este evento que podrá verse por televisión a nivel internacional. "Vamos a caminar en la pasarela y estoy muy emocionada", mencionó Ángela Aguilar al mismo medio. "¡Claro que sí! [mi papá me dio permiso]". Pepe y Ángela Aguilar SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado sábado 29 de octubre, Ángela Aguilar tuvo otro acierto profesional, tras presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las atracciones principales del Desfile de Día de Muertos, donde además de "La Malagueña", interpretó el icónico tema "La Llorona", cuya versión de la cantante se ha colocado en el gusto del público. Este tipo de presentaciones son privilegios de unos pocos. Habrá que esperar qué sucede con esta chica cuando aparezca en el mencionado desfile.

