¡Pepe Aguilar presume enorme y colorido pez tatuado en su pierna y las redes reaccionan! ¡Mira cómo luce ahora el cantante! Esto dijo cuando le preguntaron acerca del significado de la imagen elegida... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En abril del año pasado, Leonardo Aguilar conmovió con un homenaje a su abuelita fallecida: el nieto de Flor Sylvestre se tatuó su imagen sobre la piel. Ahora, Pepe Aguilar deslumbró en las redes al presumir en su pierna un elaborado y colorido tatuaje, una carpa de estilo japonés, a la que muchas celebridades y sus propios fanáticos no dudaron en reaccionar. "¡Por fin!", exclamó el cantante en su cuenta de Instagram bajo la foto mostrando el impactante diseño en el exterior de su pierna derecha. "¡Después de dos años pude terminar esta pieza en mi pierna! Mil gracias a mi querido hermano", dijo mencionando el salón del autor de la obra, State of Grace Tattoo, ubicado en San José, California, "por la paciencia y por compartir tan increíble conocimiento y talento con sus clientes y amigos", reveló feliz a juzgar pos los números emojis de agradecimiento con los que acompañó el mensaje. Pepe Aguilar no dudó en recomendar a todos los servicios de su tatuador: "Si están pensando en un BUEN tatuaje tradicional japonés, samoano, polynesian, American traditional, black and grey y varios etcéteras más (en estilos), chequen los artistas de este súper estudio. No se arrepentirán. State Of Grace en SJ Califas 🤘🏼🤘🏼🤘🏼", afirmó. Pepe Aguilar Tatuaje Credit: IG Pepe Aguilar El tatuador le dio las gracias desde sus propias redes y compartió una foto de la familia Aguilar posando junto a él a su paso por el taller: "Acabamos esta pieza que comenzamos antes de la pandemia con mi hermano Pepe Aguilar, durante una rápida visita con motivo de la gira de Angela Anguilar. ¡Siempre es estupendo ver a tu maravillosa familiar. ¡Buen viaje y hasta la próxima! 🙌❤️🙏", anunció feliz. Pepe Aguilar familia Credit: IG Ryudaibori Pepe Aguilar Tatuaje Credit: IG Ryudaibori SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alguien preguntó al famoso cantante por qué había elegido tatuar esa precisa imagen sobre su piel: "Los tatuajes tradicionales japoneses están llenos de simbología. Las carpas o Koi tienen varios y poderosos significados, uno de ellos es la perseverancia ante los obstáculos de la vida, entre muchas otras cosas", aclaró amablemente. Pepe Aguilar tatuaje Credit: IG Pepe Aguilar No solo los fanáticos de Pepe Aguilar alabaron el gusto del tatuador. Muchas celebridades reaccionaron aplaudiendo el post del cantante, como por ejemplo Lupita Infante o Lorenzo Méndez.

