En medio del escándalo de su hija, Pepe Aguilar tiene algo que decir: "Hija querida, te adoro" Poco después del video comunicado de Ángela Aguilar, el cantante también quiso compartir una publicación muy especial en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves Ángela Aguilar sorprendía a sus seguidores con un video en un tono muy triste en respuesta a lo sucedido con su vida privada. La publicación de unas fotos de la artista en actitud cariñosa con el compositor llamado Gussy Lau, de 33 años, generaron un escándalo inmediato y desataron la polémica. Decidida a contar su verdad, la hija de Pepe Aguilar abrió su corazón y confesó al mundo sentirse decepcionada y muy violentada ante esta violación más absoluta de su intimidad. En medio de esta polémica, su padre compartió también un mensaje que demuestra que lo más importante es siempre la familia. Ángela y Pepe Aguilar Ángela y Pepe Aguilar | Credit: Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) En este mismo día en el que la familia Aguilar era protagonista de algo que hubieran preferido no hubiera tenido tanto eco, el patriarca publicó esta foto y mensaje a su hija. "Hija querida te adoro, muchas felicidades, ¡felices 24! ¡No perdón, 21!", bromeó en esta felicitación de cumpleaños a su otra princesa, Aneliz Aguilar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija mayor de Pepe cumplía años y así lo celebraba su progenitor en redes, sin abordar lo que esta ocurriendo con Ángela, al menos públicamente. La defensa a sí misma y de su dignidad que hizo su hija menor fue lo suficientemente potente como para no tener que aclarar nada más. Por su parte, Aneliz recibió la amorosa felicitación de su hermana quien, a pesar del disgusto vivido, le dedicó varios mensajes de feliz cumpleaños en sus redes. Aunque Aneliz Aguilar no tiene nada que ver con la música, igualmente ya se ha hecho famosa en la redes por su interesante contenido. Y es que sus publicaciones, sus fotos y sus propuestas la han convertido en una influencer en potencia, especialmente en México. Por ahora ya cuenta con 724 mil seguidores, y la cosa sigue creciendo. Con esta felicitación pública a su hija mayor, el intérprete y multipremiado deja claro que no hay nada más importante que el bienestar de su familia, para la que siempre está y estará.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En medio del escándalo de su hija, Pepe Aguilar tiene algo que decir: "Hija querida, te adoro"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.