Con su gira Jaripeo sin fronteras, Pepe Aguilar no solo está conquistando escenarios en Estados Unidos, también sigue una tradición familiar junto a sus hijos, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. En sí, el cantante mexicano de 54 años desde niño acompañó a sus padres, los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, en su propio espectáculo ecuestre, la inspiración de esta versión moderna.

"Es una nueva versión porque está hecha en el siglo 21, y tenemos muchísimas cosas que cuando mi padre hacía su espectáculo ni siquiera existían", cuenta Pepe, recordando a sus progenitores en vísperas de celebrar esta semana la independencia de México, país que los vió nacer. "Es un espectáculo inspirado en él, en el que yo nací, el espectáculo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pero ahora es con mis hijos y con la tecnología, y todo lo que esta época permite".

Agrega Leonardo, de 23 años, del show que mezcla orgullo mexicano, canciones, mariachis, charrería y caballos: "Mi papá tuvo una visión de que tenía que hacer un espectáculo donde el protagonista principal fuera México y fuera la familia. Y traer las tradiciones que han funcionado en las familias durante muchos siglos y crear un espectáculo para México, de una familia hacia las familias".

Para Ángela, de 18 años, estar de gira con su familia es una experiencia inolvidable. "La carrera artística y la carrera de los músicos es muy solitaria. Vas y cantas en frente de mucha gente y regresas y estás solo. Y nosotros tenemos la fortuna de nunca sentirnos solos; siempre estamos con mis papás, con mi familia, con nuestros perros, con nuestro equipo", dice la joven artista. "Es un show muy bonito lleno de pura familia y de valores, y de tradiciones —y aprendo en cada concierto cada fin de semana".

Leonardo, por su parte, se enorgullece de la huella que dejan en el público. "Para mí es una bendición poder ver a los niños chiquitos con sus sombreros, y ver a las niñas chiquitas vestidas como Ángela con sus vestidos, y ver a los abuelos que vinieron con sus nietos, ver a las parejas de treinta años venir y poder unirlos", afirma. "Nuestro trabajo es ayudarlos a que creen recuerdos que les van a durar toda una vida".

Fuera de los escenarios, los Aguilar atesoran su tiempo en casa en Texas, o en su rancho en Zacatecas, México, alejados del bullicio y las cámaras. "Me gusta mucho cocinar, ir shopping con mi mamá", dice Ángela." A mí me encanta ir a pescar. Todo el tiempo que estamos en la casa en Texas me la paso pescando, componiendo, y me la paso para arriba y para abajo con mi perra, la Lola", cuenta Leonardo. Otro consentido es su perrito pug, mejor conocido como El Gordo, quien tiene su propia cuenta de Instagram y es toda una celebridad. "Está enamorado de mi esposa. Mi esposa es su preferida", bromea Pepe sobre su mascota, que es muy expresivo. "¡Nada más le falta hablar!".

Pepe también sigue perdidamente enamorado de Aneliz Álvarez Alcalá, su compañera de vida durante casi tres décadas. "Mi esposa es parte fundamental, tanto de la familia como el espectáculo, de todo lo que somos como Aguilar Álvarez", dice el intérprete de "Por mujeres como tú". "Es alguien que todo mundo depende de ella de alguna u otra manera, es el eje de nosotros. Igual y no le gusta la cámara, se enoja cuando la sacan en el vlog, pero es alguien que queremos mucho y apreciamos mucho. Es muy necesaria en nuestra familia, indispensable".

Trabajar en familia tiene sus retos, admite Leonardo. "Lo más difícil ha sido para mí sortear cuando es mi papá y cuando es mi jefe, cuando es el dueño de mi disquera, cuando es mi productor, cuando es el dueño del espectáculo y cuando es mi papá", revela sobre Pepe. "Si estamos hablando de lo difícil de trabajar en familia, eso es lo que para mí ha sido difícil".

Guiar a sus hijos como artistas y como seres humanos es un reto constante, reconoce hoy Pepe, pero es un privilegio que no cambiaría por nada. "Todo lo que vale la pena en esta vida no es fácil. Convivir generaciones distintas en un lugar todos los días no es fácil", dice el cantante. "Nos movemos a diferentes velocidades, pero hay mucho amor, hay mucho cariño en la familia. Con amor se puede todo. El amor lo vence todo".

A continuación, una de las familias más queridas de México habla de su dinámica dentro y fuera de los escenarios.

¿Cómo va la gira de Jaripeo sin fronteras que están haciendo por Estados Unidos? ¿Cómo surge esta idea?

Leonardo: Mi papá tuvo una visión de que tenía que hacer un espectáculo donde el protagonista principal fuera México y fuera la familia. Y traer las tradiciones que han funcionado en las familias durante muchos siglos y crear un espectáculo para México, de una familia hacia las familias.

Pepe: Lo de las familias es una tradición que ya son tres generaciones. Mis papás lo hicieron primero, diferente a este porque era en los 70s. Nací en 1968, cuando ellos tenían ya un rato de estar girando con caballos, con un ballet folclórico, con todo lo que traía ese espectáculo en su momento. Yo nazco en él y después dejo de salir en caballo en los escenarios. Durante 20 años no lo hice, y después hice esta nueva versión del espectáculo ecuestre en el cual nací. Es una nueva versión porque está hecha en el siglo 21, y tenemos muchísimas cosas que cuando mi padre hacía su espectáculo ni siquiera existían. Es un espectáculo inspirado en él, en el que yo nací, el espectáculo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pero ahora es con mis hijos y con la tecnología y todo lo que esta época permite.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Pepe: Estamos en una época de total conectividad, inédita en la humanidad, en la historia del hombre y de la mujer en la tierra. Definitivamente creo que esa conectividad hace que los consumidores se abran a posibilidades que antes no lo hubieran hecho. Antes estaba muy regionalizado todo. Si hacías un espectáculo de música mexicana, quizás te ibas al cliché de 'vamos a apelar a la nostalgia', a la gente que está en el campo trabajando, a los que quieren regresarse a su tierra. No, eso era en 1967 o en 1974. Ahorita es otra cosa. Los latinos están más que adaptados en esta zona del planeta, en Estados Unidos, ya por generaciones. Mis hijos son la tercera generación de artistas que han venido a este país. Ya no es nuevo nada, es un territorio más donde trabajas. ¿Qué público va a vernos? Todo el público: niños, jóvenes, abuelos, adultos. Ya no es el que antes quería un baño de nostalgia. No, ahora van los jóvenes a ver a Ángela y a ver a Leonardo, y salen con una sorpresa de salir conociendo su cultura y salir orgullosos. Nosotros presentamos nuestra cultura como si fuéramos los Avengers. Acá se ven como superhéroes, es como dignificar la cultura, la historia, las tradiciones mexicanas.

Ángela: Para mí esta gira significa mucho porque yo soy mexicoamericana, yo nací en Los Ángeles, y creo que lo que a mí me trae es mucho orgullo de poder formar parte de algo tan bonito y tan grande. Para mí es muy bonito poder invitar a mis amigos que son super americanos, que vayan a este show y que puedan tener una experiencia llena de mexicanidad, de orgullo, de tradiciones, de colores, de lo bonito que es México. Porque siento que a veces solamente vemos lo malo de un lugar tan bueno, entonces es muy padre poder traer nuestra música a todos estos lugares. En lo personal, tener este jaripeo me ha hecho sentirme mucho más orgullosa de ser mexicana, y de tener estas dos culturas, que al final del día, como dice este show Jaripeo sin fronteras, es un lugar que no tiene fronteras y es lo más bonito poder estar conectando en un nivel mucho más grande.

Leonardo: Me fascina poder contribuir a que la gente se sienta orgullosa de México. Me lo tomo muy en serio. No salgo vestido de charro al principio, salgo con sacos con flores y brillos y colores, pero las canciones que canto las seleccionamos mi papá y yo para que fuera como una probadita de muchos géneros y muchos tipos de de canciones que se escuchan en México —desde corridos de hace 30 o 40 años hasta canciones románticas de hace 10 hasta lo que se escucha ahorita. Para mí es una bendición poder ver a los niños chiquitos con sus sombreros y ver a las niñas chiquitas vestidas como Ángela con sus vestiditos, y ver a los abuelos que vinieron con sus nietos, ver a las parejas de treinta años venir y poder unirlos. Eso es lo que siempre hablo cuando estoy invitando a la gente al jaripeo, y lo creo cien por ciento, que nuestro trabajo es ayudarlos a que creen recuerdos que les van a durar toda una vida.

¿Quién está detrás del vestuario, quien los ayuda?

Pepe: Cada quien está detrás de su propia imagen, aunque en el caso de Ángela hay un montón de gente trabajando en su vestuario. Ella y su mamá empezaron desde el principio de su carrera a elegir el vestuario. Ya después Ángela creciendo y siendo ya una señorita, obviamente tiene mucho que decir no nada más en su vestuario, en su música y en absolutamente todo. Leonardo también tiene su propio gusto y su manera de enseñarlo, tanto en la ropa como en los ajuares de sus caballos. No se mete mucha gente en su ropa. Yo tengo un sastre que es mi cómplice y hacemos muchas loqueras, que primero son criticadas y luego la charrería ya anda inspirándose en lo que hacemos. Soy charro, soy campeón nacional y regional por Zacatecas, y hay ciertas reglas, desde el vestuario, el comportamiento —en ese entonces hasta el pelo, no podías tener el pelo largo— los colores de las corbatas, los colores de los trajes. Se vale cuando estás haciendo shows modificar ciertas tradiciones sin hacerles daño de ninguna manera, sin faltarles al respeto, pero sí modificarlas y evolucionarlas. En esta vida todo está evolucionado, absolutamente todo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, nos guste o no nos guste.

¿Qué anécdotas detrás del telón del show pueden compartir? ¿Qué pasa tras bambalinas que la gente no ve?

Leonardo: Yo el otro día, estábamos en Orlando y nos caímos mi caballo y yo en el ensayo. Tuve mi moretón en la cintura como una semana después de mi caída, pero es el único incidente que hemos tenido en jaripeo.

Ángela: Gracias a Dios no me he caído y no me ha pasado nada muy malo aún, lo que sí una vez al principio del show tenemos una escenografía donde salen las caras de las personas que van a estar en esa presentación del jaripeo. Y de repente no se bajaba la de mi hermano. Entonces yo y todos los de la producción estábamos volviéndonos locos como: 'Oh my God, ¿qué va a pasar aquÍ?' Pero gracias a Dios antes de salir todo funcionó como debía ser. Fueron dos minutos de angustia.

¿Cómo es trabajar con tus hijos?

Pepe: Todo lo que vale la pena en esta vida no es fácil. Todo lo que realmente vale la pena no es fácil. Andar juntos todos los días, convivir generaciones distintas en un lugar todos los días no es fácil, con familia o sin familia. Generaciones diferentes que muchas cosas de la vida las vemos distintas. Nos movemos a diferentes velocidades, pero hay mucho amor, hay mucho cariño en la familia. Ese ha sido el principal objetivo: mantener el amor, y la principal causa de que nos podamos mantener juntos. Hay diferencias por supuesto, como cualquier ser humano, pero hay mucho amor.

¿Que diferencias pueden ser esas? Las generacionales, las que no puedes hacer nada en contra o a favor de ellas. Son lo que son. Con amor se puede todo. El amor lo vence todo, y el respeto por el trabajo que se hace creo que también nos mantiene juntos. Tanto ellos me respetan mucho en el trabajo —y quieren aprender y seguir aprendiendo— como yo siento una gran responsabilidad de tener a estos dos artistas en la mejor posición y con la mejor guía posible. No es fácil, pero está padre; es una gran experiencia que voy a guardar toda mi vida esta bendición de haber podido girar con mis hijos. Y todavía no se acaba, hasta que Dios diga. Este es un concepto familiar que hasta el público lo siga aceptando, pues, creo que ahí estaremos.

¿Pensante que tus hijos iban a seguir tus pasos?

Pepe: Ni idea, nunca pensé, nunca me lo imaginé, no estaba en el plan. Y es muy raro porque yo no conozco otra vida más que esta y no quiero conocer. Me encanta, me fascina lo que hago, le doy gracias al cielo que me haya permitido nacer y crecer en una familia que se dedicaba a esto que tanto adoro. El ver ahora a mis hijos haciéndolo no lo veo como un papá normal de esos que van a la escuela a ver el meet de natación o la obra de teatro de la primaria, que se emocionan hasta las lágrimas y dicen: '¡Ay wow!'. Y está maravilloso, está padrísimo eso, pero yo no lo veo así. Veo a un par de profesionales en frente de mí, y veo un gran pedazo de arcilla listo para irlo moldearlo artísticamente —y eso lo veo como una gran responsabilidad, más que un orgullo.

Tenemos este oficio. Llevo 35 años en él, haciéndolo 24/7. Se los quiero pasar este legado, es una responsabilidad. Entonces cuando les salen las cosas bien, más que tomármelo yo a pecho como triunfo mío, digo: 'Yes! que bien que les fue bien'. Y me imagino lo que sienten porque yo lo he sentido con 15 Grammys, 35 años [de carrera] y 31 discos. No hay cosa que hasta el momento ellos han sentido que yo no haya sentido artísticamente. Los entiendo y me da tremendo orgullo. En determinado momento no es fácil, un artista manejar a otros artistas. Hay muchas cosas que van ahí involucradas, pero también con amor hemos logrado sortear todos los obstáculos que como artistas hemos tenido que sortear. Ahí ha habido más que como personas, porque se mete mucha gente, no no más somos nosotros tres, no es nada más la familia. Se mete muchísima gente, y todos con buenas intenciones. Algunos no tanto, pero la mayoría con buenas intenciones, y entonces es más difícil. Es como surfear una ola de problemas y responsabilidades. Ahi vas, tratando de no caerte.

¿Qué consejos les das a tus hijos?

Pepe: Que sean auténticos, que no sean mentirosos. Decía mi papá: 'Prefiero una colorada, más que mil descoloridas'. Es decir: 'Es mejor lidiar con las cosas aunque no te gusten', ya sea que tienes que ensayar, que te tienes que levantar temprano, que tienes que hacer una sesión de fotos, que tienes que viajar no sé cuantas miles de millas, que tienes que llegar y ensayar. O sea, más vale que te hagas la idea que así va a ser la carrera, y que todo lo que vale la pena no es fácil. Es de verdad lo que más conviene. Me encantaría que se quedaran con ese consejo. Todo lo que vale la pena no es fácil, ni busquen atajos.

¿Cómo ha sido trabajar con su papá?

Leonardo: Ha sido padrísimo y mientras más voy creciendo más me doy cuenta de la bendición que ha sido poder crecer no solamente del lado personal sino del lado profesional con mi papá y con mi familia. Lo más difícil ha sido para mi sortear cuando es mi papá y cuando es mi jefe, cuando es el dueño de mi disquera, cuando es mi productor, cuando es el dueño del espectáculo, y cuando es mi papá. Tampoco ha sido el reto de mi vida, para nada, pero si estamos hablando de lo difícil de trabajar en familia eso es lo que para mí ha sido difícil.

Lo más padre ha sido poder compartir tantas experiencias, tanto tiempo, poder terminar un concierto, un jaripeo y hablar de cómo estuvo el público porque mi papá, Ángela y yo salimos a cantarle al mismo público esa noche, y viajamos a las mismas ciudades y los mismos lugares. Poder compartir eso y entendernos es padrísimo, y sé que no hay muchas familias en el mundo del espectáculo que puedan hacer eso.

Ángela: Leonardo tiene razón y estoy de acuerdo con él en que tienes que saber separar entre tu papá y tu productor, director, mánager, jefe. Pero también se me hace un gran privilegio aprender de alguien no solamente de las cosas que me dice, sino de las cosas que hace. La mejor enseñanza de mi papá está en su ejemplo. Lo que más he aprendido ha sido verlo cada noche, cada nota, cada inflexión, cada movimiento, cada palabra que él dice, cómo maneja a la gente. Para mí eso ha sido lo que más me ha enseñado. A través de su ejemplo he aprendido mucho más allá de lo que me ha dicho personalmente. Eso es un privilegio porque tengo clases cada fin de semana, aprendo muchísimo de él y de Leonardo también; cada quien me enseña mucho en la época y en el lugar que están en sus vidas. Eso me ha ayudado muchísimo.

La carrera artística y la carrera de los músicos es muy solitaria. Vas y cantas en frente de mucha gente y regresas y estás solo. Y nosotros tenemos la fortuna de nunca sentirnos solos, siempre estamos con mis papás, con mi familia, con nuestros perros, con nuestro equipo. Se siente muy bonito estar un ambiente tan familiar haciendo un espectáculo que solo trae cosas bonitas. Es un show muy bonito lleno de pura familia y de valores y de tradiciones, y aprendo en cada concierto cada fin de semana.

¿Qué disfrutan como familia en su tiempo libre?

Leonardo: A mí me encanta ir a pescar. Todo el tiempo que estamos en la casa en Texas me la paso pescando, componiendo, y me la paso para arriba y para abajo con mi perra, la Lola, disfrutando el time off.

Ángela: Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho ir shopping con mi mamá, me gusta mucho jugar backgammon con mi papa, es como un juego de mesa parecido al checkers. ¡Soy mejor que Leonardo para ese juego! Cuando estamos en casa es que estamos entre conciertos, entonces descansamos, recargamos y nos preparamos para las siguientes fechas.

Háblanos de tu esposa y de la madre de tus hijos.

Pepe: Mi esposa es parte fundamental tanto de la familia como el espectáculo, de todo lo que somos como Aguilar Álvarez. Es alguien que todo mundo depende de ella de alguna u otra manera, es el eje de nosotros. Igual y no le gusta la cámara, se enoja cuando la sacan en el vlog, pero es alguien que queremos mucho y apreciamos mucho. Es muy necesaria en nuestra familia, indispensable diría yo definitivamente.

Leonardo: De acuerdísimo y está presente en todos lados, en todas las entrevistas, en todas las decisiones, los conciertos. Ahorita está sentada aquí al lado de mí, escuchándonos a los tres lo que estamos diciendo [en esta entrevista telefónica]. Siempre está en todos lados y con mucho amor.

Ángela: Mi mamá es como la todopoderosa, es muy bonito poder estar rodeada de mujeres tan trabajadoras, poderosas, inteligentes. Eso es lo que es ser feminista, tener a mujeres como mi mamá en casa, como mi mamá en la compañía. Es un verdadero privilegio tener a una mujer tan fuerte en la casa.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio y qué ha sido lo más difícil que han atravesado como familia?

Pepe: Lo más satisfactorio es verlos crecer, verlos levantarse. Son 25 años ya de casados con mi esposa, también eso es tremendamente satisfactorio, tener una compañera y alguien que quiero y amo, y todavía siento lo que siento por ella después de 25 años es una bendición. Con mis hijos también, lo mismo: verlos levantarse, aprender, crecer, no es fácil; uno quisiera que no les doliera nada. Hablando de qué es lo más difícil, pues verlos que les duelen las cosas, verlos tropezarse, ver a los seres queridos sufrir. Pero es la vida, así es la vida. No hay mal que dure cien años ni bien que dure cien años. Ninguna cosa buena o mala dura mucho tiempo. Es cuestión de saber que así es la vida, y yo lo entiendo. Tardé muchos años en entenderlo y ahora lo entiendo. Sé que los errores son lecciones y no hay nada definitivo, seguimos aprendiendo. Y sé que también los éxitos son lecciones y son aciertos que no son definitivos, y se siguen aprendiendo de ellos. Eso es lo que diría que más he disfrutado de mi familia, lo que aprendo con ellos. Y lo más duro, pues, que sufran. La parte que no les gusta de su papá es que no evoluciono con los tiempos nuevos y la fregada, pero para mí la única manera de poder entender a un padre es siendo padre. Yo les podré decir misa que no lo van a entender hasta que ellos tengan un hijo, y digan: 'OK, ya entiendo. No le quedaba de otra a mi papá. No se trataba de mí, él también estaba aprendiendo'.

Ángela: [A] mis papás los admiro muchísimo, son personas que no solamente profesionalmente sino con sus amigos, con las personas que los rodean, son personas muy buenas, muy genuinas, muy honestas. Y a lo mejor de lo más difícil que he vivido ha sido creerme más inteligente que lo que soy, o tomar decisiones apuradas que quizás no sé escucharlos a ellos, y vivir con esa consecuencia de decir: 'Tenían razón. Perdón por tomar esta mala decisión'. Lo más difícil fue no escuchar de mi parte, porque por las situaciones que he vivido, siempre, de alguna forma, tenían razón. Entonces eso es lo difícil, aceptar esa verdad. Y lo más bonito es exactamente eso, es muy bonito tener gente a mi lado que me orienta a la dirección correcta. Agradezco a mis papás por también tenerme esa fe de que aunque ellos sepan que no me va a ir bien, dicen: 'Lo tienes que experimentar por ti misma y aprende mi hija'. Creo que les he sacado muchas canas, pero ellos me han sacado de muchas situaciones malas".

¿Qué significa el Gordo, su mascota para ustedes?