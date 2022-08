Pepe Aguilar rompe el sIlencio sobre la relación de su hija Ángela con Gussi Lau: "Me dolió" Por primera vez, Pepe Aguilar hablar abiertamente de su sentir tras lo ocurrido con su hija Ángela y el escándalo de las fotografías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Ángela Aguilar estuvo en el ojo del huracán cuando salieron a la luz pública unas imágenes donde aparecía con un supuesto novio llamado Gussy Lau. Tras el pronunciamiento de la joven al respecto, se dio a entender que ese posible romance había terminado. Ahora, su padre Pepe Aguilar habla por primera vez de su sentir ante lo vivido por su hija. "Sí [me afectó], pero le afectó más a [Ángela]. ¿A mí qué?, la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí", explicó Pepe Aguilar,al programa estadounidense de televisión Despierta América (Univisión). "No fue fácil para ella. Es un aprendizaje; en la vida se viene a aprender". Respecto a lo que sucederá con Gussy Lau, quien trabaja en su disquera, el cantante aseguró que "por el momento" sigue formado parte de sus colaboradores. "Todavía no sabemos qué va a pasar, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y le deseo lo mejor en la vida; simplemente, hay maneras de saber hacer las cosas. Y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo", advirtió. Respecto a lo ocurrido a su hija menor con Lau, este cantante sólo espera "que haya sido un buen aprendizaje para ambos porque creo que ambos aprendieron un buen". Además, Pepe Aguilar reveló cómo descubrió el talento de Ángela. Angela Aguilar Pepe Aguilar Credit: (Lester Cohen/Getty Images for LARAS) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las cosas se van dando poca poco, no es algo que su mamá y yo nos imagináramos, nos fuimos dando cuenta [de su talento] y si a ella le gustaba la música, lo que hicimos como sus papás fue meterla al conservatorio. También le di clases constantemente y seguimos todavía, sigue aprendiendo", reveló. "Esta niña tiene todavía muchísimo que dar, está empezando. ¿Qué me da? Mucho orgullo, mucho gusto. Ningún tipo de celo, de absolutamente nada. Hay muchos artistas que sí a sus hijos los ven como competencia ¡por el amor de Dios! Nada que ver".

