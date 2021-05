¡Con uñas y dientes! Pepe Aguilar defiende a su hija tras su criticada intepretación en la pelea de Canelo “¡Bola de borregos!”: ¡Mira todo lo que dijo Pepe Aguilar contra los críticos de su hija Angela! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pepe Aguilar no es solo un gran artista, también es un hombre de familia, muy apegado a los suyos y muy orgulloso de sus dos hijos. Por eso, al ver las críticas que comenzaban a correr por las redes después de que su talentosa hija, Angela Aguilar, entonara el himno mexicano en la pelea de Canelo contra Billy Joe Sanders, tomó cartas en el asunto. "Está interesante lo que está sucediendo ahora en las redes, y no me puedo quedar callado, no tanto como que vaya yo a defender a nadie, no, pero simplemente vamos a analizar la situación", reflexionó desde sus historias de Instagram. "Argüenderos", dijo al referirse a los que habían comentado de forma desfavorable la actuación de su hija. "Muchos de los que critican no tienen ni idea de lo que están hablando", añadió, "no, no, no, a mí no me salgan con tarugadas". Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, Leonardo Antonio Aguilar Credit: Alexander Tamargo/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hubo dos que tres bueyes que se dieron cuenta de que lo estaban cantando más lento, todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fregados están diciendo. Para empezar, el himno nacional no se canta, se entona". Lo cierto fue que su hija cometió un error que ella misma reconoció y que su papá admitió: "¿en qué la regó? El error fue que estaba cantando como 30 bits por minuto, googleénlo…", explicó. "Con problemas técnicos y entonaciones lentas, estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor", expresó su hija en redes. La joven promesa acaba de arrasar con su tema en solitario En realidad.

