Pepe Aguilar revela lo que más le dolió de la polémica sobre su hija Ángela Si alguien se sintió dolido por la reciente polémica generada alrededor de su hija Ángela fue su padre Pepe Aguilar, para quien la familia siempre es lo más importante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángela y Pepe Aguilar Ángela y Pepe Aguilar | Credit: Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) Si alguien se sintió dolido por la polémica alrededor de la figura de la de Ángela fue su padre Pepe Aguilar, para quien la familia siempre es lo más importante. Ahora que han pasado ya varias semanas del incidente de las fotos de la joven con su supuesto novio Gussy Lau, su padre ha revelado cómo vivió esos incómodos días. "Me sentí como se sentiría cualquier padre con un hijo en el ojo del huracán, pero yo sé quién es mi hija, y definitivamente la amo, la adoro, la quiero y estamos arreglando las cosas en familia", declaró el exponente de regional mexicano en Despierta América (Univision). "Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, jamás en la vida quieren que lloren, que sufran, que pasen por situaciones desagradables. Es lo que como padre te duele, que le duelan cosas a tus hijos", aseguró. Ángela Aguilar y Pepe Guilar Ángela Aguilar y Pepe Guilar | Credit: JC Olivera/Getty Images Aguilar también dijo que de este tipo de experiencias siempre se aprende. "Ella es una estrella que tiene mucha luz. Es una artista a la que le queda toda su vida por delante y definitivamente todo el mundo aprende de las cosas que pasan". "Es una niña, tiene 18 años, es una niña, y los papás que tengan hijas de esa edad sabrán que son niñas, hay tener experiencia para saber cómo manejar las cosas de la vida que se te enfrentan", afirmó. Angela aguilar pierde falda en concierto Credit: Arturo Holmes/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, el cantante reiteró que cuando se tenga que hablar del tema se hablará, algo que ya había dicho anteriormente. "Cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito".

