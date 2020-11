Close

Pepe Aguilar despide a su madre Flor Silvestre: 'Tenemos partido el corazón' En una emotiva ceremonia religiosa, el cantante mexicano recordó a su madre como una mujer "enojona", y se comprometió a difundir el respeto al pueblo que la acogió. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de darse a conocer la muerte de su madre, el cantante Pepe Aguilar se abstuvo de expresar sus sentimientos y con un solo corazón negro junto a una foto del recuerdo, honró y despidió a la leyenda mexicana Flor Silvestre. Sin embargo, la mañana siguiente, el intérprete no se pudo contener y compartió un vídeo con una serie de fotografías a través de los años, de quien fuera la llamada diva de la música ranchera. “Será que el cielo quiere que vuelva y por eso ésta es la única estrella que no le ha regalado”, escribió junto a la publicación en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: IG Pepe Aguilar El cantante además, invitó a todos sus seguidores a acompañarlo de manera virtual durante la misa de despedida de su madre, que se realizó en el rancho de la familia en Zacatecas, México, con un íntimo círculo de familiares y amigos. La ceremonia religiosa estuvo amenizada por el tradicional mariachi y varios miembros de la familia, incluyendo a Angela Aguilar, participaron en la lectura. Al finalizar la ceremonia, Pepe tomó el micrófono para agradecer a los presentes y a todo aquel que cuidó de Flor Silvestre durante los últimos años. "No hay ni comienzo ni final sencillo. Así está diseñada la vida", inició diciendo. "Por supuesto que la gente que quisimos a la señora Flor, tenemos partido el corazón. Quiero agradecer a todo aquel que entregó su tiempo esfuerzo, corazón, energía para cuidar a la señora. La señora Flor no es este momento, ni fue este momento, ella fue alguien que vino a llenar de alegría, de amor, de bondad a toda esta zona". El cantante aprovechó el momento para describir a su madre como una mujer de carácter y confesó que su hermano, Antonio 'Toño' Aguilar, era su hijo preferido. Además bromeó sobre las dificultades que tuvo su madre para aprender inglés e hizo hincapié en su compromiso por destacar a nivel internacional el estado de Zacatecas. "Yo me quiero quedar con mi madre chistosa, coqueta, traviesa. Nos daba todo, todo el tiempo", confesó. "[Me quedo] con mi madre hermosa, guapa, divina a los 90 años verse así....Hoy termina una era, en nuestras manos está la que sigue. Me comprometo, que por mi no va a quedar, y que Zacatecas se seguirá escuchando por todo el mundo con el mismo respeto y los mismos valores que nos enseñaron". Agregó que Flor Silvestre finalmente está donde por los últimos trece años quiso estar: al lado de su amado Antonio Aguilar. "Mi madre para mi no se va. Mi madre al contrario, se expandió. Este [cuerpo] fue su vehículo y ahora esta en todos lados", dijo. "En el momento que quiera, en el segundo que se me antoje, voy a cerrar los ojos y estar con mi madre. Mamacita por fin se te hizo llegar con tu roro [galán]. Aquel [Antonio Aguilar] ha de estar pegando brincos de felicidad porque llevaba 13 años solo y ya llegó su compañera". Pepe estuvo acompañado en todo momento por su esposa Aneliz Aguilar. La legendaria cantante y actriz falleció la mañana del pasado miércoles por causas naturales. Tenía 90 años.

