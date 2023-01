Pepe Aguilar enfurecido por el nuevo ataque a su hija Ángela: "Vamos con todo" Pepe Aguilar salió en defensa de su hija y aseguró que emprenderán acciones legales para poner freno a la situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de las supuestas fotos íntimas de Ángela Aguilar que comenzaron a circular en Internet, Pepe Aguilar salió en defensa de su hija y aseguró que emprenderán acciones legales para poner freno a la situación. "Cuando se cruza la línea donde se utiliza la tecnología de inteligencia artificial para desprestigiar, para hacer una campaña de odio a un nivel penal o un nivel ya fuera de la ley entonces hay que tomar conciencia", dijo en entrevista con Javier Poza. "Definitivamente hay que alzar la mano y Ángela tiene ese micrófono y yo también, tenemos esa pantalla, pero hay mucha gente que no y que le pasa esto todos los días", El cantautor mexicano adelantó que estaban en contacto con Olimpia Coral, la activista mexicana impulsora de una ley para proteger a las víctimas de acoso cibernético, para comenzar una demanda. Angela y Pepe Aguilar Angela y Pepe Aguilar | Credit: Michael Tran/FilmMagic "Una cosa es el hater que vas a tener y es parte de, y otra cosa ya es quererte joder la vida. Nosotros como disquera y como personas un poquito más conscientes que los chamacos que hacen estas cosas, pues vamos con todo definitivamente. Está tipificado ya en la ley (como el delito de) violencia sexual digital, de acuerdo a la Ley Olimpia", sostuvo. "Cualquier persona puede ser víctima de esto, que sea real o fabricado, de todas maneras el punto de desprestigiar a alguien de esta forma y exhibirlo real o fabricada tiene que ser castigado", añadió. "Son cosas que tocan vivir y que hay que aprovechar […] Esta es una gran oportunidad para mostrar, para concientizar a la juventud de todos los peligros que hay y todas las cosas que se están viviendo con la tecnología y con la falta de respeto que existe en las redes", dijo. Tanto Aguilar como su hija esperan que lo sucedido sirva para también ayudar a otras personas que viven situaciones similares. "Ángela lo que quiere es, y ya hablará ella en su momento, es ayudar a toda la gente que no se puede ayudar como ella puede. Se debe de tomar este caso como un ejemplo para que no se le haga fácil a la gente (cometer el delito)", indicó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas […] Esto no es para reírse, yo no tomo tan en serio las redes, para nada, pero esto ya pasa a otro nivel", afirmó el mexicano. "Yo defiendo valores, vengan de donde vengan, no importa que sea mi hija, sea un amigo, yo, quien sea, la lógica se defiende, por favor". Luego de la difusión de las supuestas fotos, la joven emitió un comunicado donde señaló que eran falsas. "Hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético", dijo.

