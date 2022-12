Pepe Aguilar sale en defensa de su hija Ángela: "Sí tiene sangre argentina" Pepe Aguilar no se quedó callado y defendió a su hija a través de un video en redes sociales, luego de que Ángela fuera criticada por decir que tiene sangre argentina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de las críticas que ha recibido Ángela Aguilar tras decir que era un "25% argentina" a raíz de la gran victoria del equipo albiceleste en el Mundial de Qatar, su padre Pepe Aguilar ha salido en su defensa. La más joven de los Aguilar compartió un mensaje en el que resaltaba su orgullo por tener sangre del país sudamericano, con motivo de la victoria argentina en la final de la Copa del Mundo de 2022. "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 25% Argentina, 100% orgullosa", dijo en Instagram. "Hoy todos somos más celestes que el cielo". Angela y Pepe Aguilar Angela y Pepe Aguilar | Credit: Michael Tran/FilmMagic Enseguida muchos fueron los que salieron a atacarla: "Ella sólo vive de la música regional mexicana, es nacida y criada en USA"; "al parecer solo es mexicana cuando le conviene"; "cuánta ridiculez. Pero tienes razón, no lo entendemos, que es un pretexto para colgarse de nuestra cultura y sacar dinero", dijeron algunos internautas. Ante estos comentarios, su padre no se quedó callado. "Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga", dijo el cantante en un video en sus redes sociales. "La mamá de Ángela es 50 por ciento argentina, la abuelita de Ángela es cien por ciento argentina… a mí me gustaría saber si todos los patriotas que se rasgaron las vestiduras, porque dijo es que 25 por ciento argentina, y que no era mexicana (...) a toda esa bola de güeyes, les doy clases de México a todos ellos", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

