Pepe Aguilar celebró así su cumpleaños ¿Qué le regaló su hija Ángela Aguilar? ¡Mira el video! Pepe Aguilar celebró con su esposa y sus hijos su cumpleaños 43. ¡Mira el mensaje que le dedicó su hija Ángela Aguilar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre risas y rodeado de amor, Pepe Aguilar celebró su cumpleaños 43. El cantante mexicano compartió un video en Instagram con su esposa y sus hijos, los cantantes Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. "Estoy en Nashville, Tennessee, con parte de mi familia porque dice mi esposa que mi otra hija se fue a hacer popó", dice Pepe Aguilar en el video risueño, generando las carcajadas de sus hijos y su esposa Aneliz Álvarez Alcalá. "¡No es cierto! Que llevó al perro al baño", aclara Aneliz. Muerta de la risa, Ángela Aguilar sale en defensa de su hermana: "¡No papá, no digas eso!". Al final del video, vemos como su hija mayor Aneliz Aguilar, quien no es famosa ni se dedica a la música como sus otros hijos, entra a la habitación con su perrita. Ya después de bromear, Pepe Aguilar se puso a reflexionar sobre su el paso del tiempo. "¡Ya son 43, wow!", dijo el intérprete de "Por mujeres como tú". Su esposa añade: "el tiempo pasó volando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pepe Aguilar también muestra feliz sus regalos de cumpleaños, una guitarra y un reloj, sin revelar quién de su familia se los dio. Su hija Ángela Aguilar le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, mostrándole su admiración. Angela Aguilar Pepe Aguilar Credit: (Lester Cohen/Getty Images for LARAS) La cantante de 18 años le dedicó unas emotivas palabras a su padre. "Gracias por cuidarnos, guiarnos, enseñarnos, y empujarnos. Eres el hombre más preparado, comprensivo, compasivo, honesto, inteligente, genuino, y trabajador que conozco. Por siempre un privilegio ser tu hija y aprendiz", expresó Ángela Aguilar. Sin duda el mejor regalo se lo dieron sus fanáticos, que le cantaron 'Las Mañanitas' a Pepe Aguilar en el concierto que ofreció en Tennessee. "Qué manera de celebrar un cumpleaños más. Gracias por cantar conmigo esta noche", agradeció el artista, hijo de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre. ¡Felicidades Pepe!

