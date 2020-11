Close

Primeras declaraciones: Pepe Aguilar y su hija Angela, reaccionan a la muerte de Doña Flor Silvestre A las pocas horas de la sensible pérdida, Angela Aguilar le dedicó las más bellas palabras a su abuela; el cantante también reapareció en redes y las celebridades se volcaron con infinito cariño. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocas horas de darse a conocer la noticia de la muerte de Flor Silvestre, mamá de Pepe Aguilar, el cantante tomó sus redes para compartir un hermosísimo retrato de ella, acompañado de un mensaje muy pequeño lleno de simbolismo… Un corazón negro. Miles de fans, así como muchas celebridades, no tardaron en reaccionar y quisieron hacer saber al célebre músico que le acompañaban en el sentimiento. Así arroparon con su cariño las celebridades los difíciles momentos que atraviesa toda la familia Aguilar ante el deceso de esta gran mujer, bajo la foto del recuerdo compartida por su talentoso hijo: “Que Dios les de la fortaleza y sabiduría necesarias para este triste momento, querido Pepe. Están en nuestras oraciones”, escribió Jaime Camil. “Una abrazo enorme de luz de parte de toda mi familia. Tu madres, una dama inolvidable. Que Dios te de fortaleza”, comentó Maribel Guardia. “Los acompañamos en su pena, que en paz descanse, Doña Flor Silvestre”, añadió La Santa Cecilia. Otras figuras como Emmanuel, María Celeste Arrarás, Diego Dreyfus y muchos más, quisieron compartir sus condolencias y mensajes de cariño en el muro del artista. La hija de Pepe, Angela Aguilar, quiso recordar a su abuelita con esta pequeña poesía, nacida del corazón: "Era ella, mi bella Flor Que me inspiraba a ser cada día mejor Siempre bella, hasta cuando dijo adiós, Una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó. Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre. Los fans también lamentaron la sensible perdida: “Qué bella, se fue una de las verdaderas estrellas. Seguro ya está junto a su señor amado que tanto extrañaba, estoy segura que hay fiesta en el cielo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los restos de Doña Flor Silvestre reposarán al lado de Don Antonio Aguilar en su mismo rancho, el Soyate, recuerden que él fue enterrado ahí en el cerro adentro de su mismo rancho”, reportaron desde El gordo y la flaca.

