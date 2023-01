El "peor error" de Shakira tiene que ver con un consejo de su exsuegra La mamá de Gerard Piqué le dio un consejo en su momento a Shakira que la colombiana luego consideró un tremendo error. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La aparición de un vídeo en el que la mamá de Gerard Piqué hace callar a Shakira tapándole violentamente la boca ha hecho recordar otro episodio espinoso entre la colombiana y su exsuegra. Los fanáticos de la colombiana no han dejado de analizar con lupa los detalles de la relación entre Shakira y el exfutbolista, y han vuelto a recordar las pistas que supuestamente habría dado la cantante sobre la fracturada relación con la abuela de sus hijos. En el 2012, Shakira aceptó públicamente que uno de los errores más grandes de su vida había sido seguir un consejo estético de su exsuegra, Montserrat Bernabeu. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Pique, Shakira y Montserrat Bernabeu Gerard Pique, Shakira y Montserrat Bernabeu | Credit: Europa Press/Europa Press via Getty Images Describiendo sus múltiples looks a través de los años, la artista expresó sin tapujos que jamás seguiría el asesoramiento de su exsuegra. "¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo", expresó la cantante a la revista Vogue en el 2012, tras verse con el cabello rubio y corto. "Esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo! Creo que está muy maltratado', y yo [dije] 'ah, ajá'. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos". Al parecer, cumplió su palabra y desde entonces luce su impresionante y tradicional cabellera. La relación de Shakira y Bernabeu se convirtió en tema de debate luego de que cantante la mencionara en su canción con Bizarrap y se supiera que la barranquillera había colocado una figura de una bruja en el balcón de su casa que da justamente a la de sus exsuegros.

