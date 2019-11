People en Español habló en exclusiva con la familia de Walter Mercado sobre la triste pérdida y nos contó cómo le darán el último adiós La familia dará al prestigioso astrólogo un último adiós a su altura donde sus fieles seguidores podrán despedirle como él se merece. Así lo expresó su amada sobrina, Ivonne Benet. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pérdida de Walter Mercado ha dejado un vacío muy grande en quienes le quisieron, sus fieles admiradores y, especialmente, su familia. Amable y cariñosa como siempre, su querida sobrina Ivonne Benet Mercado atendió la llamada de People en Español en estos duros momentos para contarnos cómo se encuentra la familia. "Estamos devastadas porque para nosotras él lo era todo, un tío, un padre, un maestro, el jefe, porque trabajábamos con él también", explica con dolor. "Sabemos que Dios nos lo dio por muchos años pero a pesar de su edad era un hombre tan lleno de vida, con tanta energía, tanto amor, era nuestro ejemplo a seguir. Nos deja un vacío muy grande", continua muy emocionada. Para ella y el resto de su familia, el inolvidable astrólogo, colaborador de muchos programas de televisión y medios de comunicación, entre ellos, nuestra revista, People en Español, ha dejado una huella imborrable en los corazones de la gente. "Nos dio ejemplo de amor, de ser bondadoso, de ser caritativo, era un maestro en todo el sentido de la palabra. Hay mucho dolor, nos va a hacer falta". Image zoom Cortesía Walter Mercado Su marcha ha sido más rápida de lo esperado. Los percances de salud comenzaron hace un año afectando principalmente a sus huesos, músculos, la espina dorsal y la espalda. Tenía etapas mejores pero también recaídas, hasta que en los últimos meses ya dio un bajón bastante considerable. "En un momento dado el doctor empezó a visitarlo en la casa, él ya no quería salir. Y en una de las visitas el médico dijo que había que hospitalizarlo porque tenía fallos renales", confirma Ivonne. "Eso sumado a su edad, a lo del corazón, él tuvo un ataque al corazón en el 2012, todas esas cosas iban en su contra y era difícil". Image zoom Cortesía de Walter Mercado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era en la noche del sábado cuando Walter no pudo más y finalmente partió a los 87 años de edad. Nos dejó un montón de sabios consejos, interesantes predicciones y, sobre todo, una positividad y alegría de vivir que siempre será recordada. La familia tiene previsto darle una despedida a su altura, como él se merece, donde sus fieles seguidores puedan darle el último adiós. "Va a haber un funeral, esta tarde vamos a la funeraria para ver los detalles y poder entonces informar de cómo va a ser", nos adelantó Ivonne. Gracias a ella por su tiempo y amabilidad en estos complicados momentos. Nos quedamos con el hermoso mensaje que siempre transmitió y que hoy le dedicamos a él: "Mucho, mucho amor". Maestro, Que Descanse En Paz. Advertisement

