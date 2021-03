"Las 25 mujeres más poderosas" del 2021, ¡conócelas a todas! Lele Pons, Sherlyn, la chef Chef Grace Ramírez y la modelo Indya Moore —te presentamos a las destacadas féminas que completan nuestra lista de poderosas de este año. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sherlyn, Lele Pons, la chef Grace Ramírez, la cantautora Erika Ender y la modelo Indya Moore son algunas de las destacadas mujeres que forman parte de la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" del 2019 de People en Español. Este jueves dimos a conocer los primeros 12 nombres de la deslumbrante lista que es el quién es quien del poder femenino. Hoy revelamos a las 13 restantes. "Estoy a la mitad de mi vida, tengo 35 años y llegar a mis 35 años con mis todos sueños cumplidos", exclama Sherlyn a People en Español quien por estos días regresa a las telenovelas de la mano de Juan Osorio en ¿Qué le pasa a mi familia". Su nuevo estelar llega tras el nacimiento de su hijo André en 2020. "Mis papás me hacen FaceTime con André todo el tiempo. Pero si eché lagrima el primer día por supuesto", confesó la también empresaria gastronómica y estrella de redes. "La dura realidad es ver que él estaba en brazos de mi mamá que lo consiente y él estaba feliz! Yo decía como no me extraña ni un poquito mi hijo (risas) y nos ha permitido estar más unidos como familia porque el vínculo se vuelve mucho más fuerte". "Yo empecé dirigiendo y produciendo shows para Food Network. Productora y Directora con Bobby Flay", explica por su parte la Chef Grace Ramírez, nacida en Venezuela. "Empecé hace más de 15 años. Para mí era un gran desafío en términos de diversidad, en ese canal específicamente nadie lucía como yo en televisión", explica la hoy anfitriona de no uno, sino dos shows en HGTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Conoce a todas las Poderosas! Sherlyn "Llego a mis 35 [años] en un momento de plenitud absoluta", asegura la actriz y empresaria. No es para menos. La actriz y empresaria mexicana dio a luz en mayo a su hijo, André, concebido por inseminación artificial —una decisión que sorprendió a muchos. "Antes era como un poco complicado para la gente entender la maternidad por decisión propia. Creo que vamos abriendo un espacio cada vez mayor, de mayor inclusión, respeto y entendimiento de que las familias pueden ser de tantas formas", asegura la artista, que ha regresado a las telenovelas con ¿Qué le pasa a mi familia?. "Mientras tengan el amor como eje principal, está todo perfecto". Sherlyn fotografiada en Mexico City en 2020 Image zoom Sherlyn | Credit: Ciro Gutierrez Mariela Dabbah "Las empresas realmente se han puesto las pilas para nivelar la cancha de juego", explica la argentina Mariela Dabbah, de 57 años, sobre lo que ha ocurrido casi diez años después de fundar su Red Shoe Movement, que lucha por la igualdad y el desarrollo del liderazgo laboral femenino. RSM trabaja hoy con empresas de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, además de otorgar el premio anual Red Shoe Leader Award, que reconoce la diversidad de género en el mundo laboral. La madurez del proyecto le ha dado incluso espacio para trabajar en su primera novela en inglés. Mariela Dabbah - CREDIT- Cortesia de red shoe movement - Poderosa 2021 - ONE-TIME USE Image zoom Mariela Dabbah | Credit: Cortesia de red shoe movement Rosie Rivera La empresaria, oradora motivacional y Presidenta de Jenni Rivera Enterprises, de 39 años trabaja actualmente en Dios es tu defensor, su segundo libro, que habla de la vida de su familia tras la muerte de su hermana, la cantante Jenni Rivera, en el 2012. "Ella sigue siendo mi jefa. Estamos trabajando en su película, en un libro para niños", cuenta la también mamá, quien ha experimentado un notable cambio físico al perder más de 40 libras y enfocarse en su salud. Su proyecto preferido siguen siendo las conferencias que imparte a mujeres que como ella han sufrido abuso sexual y que lleva a cabo a través de su grupo Sister Samalia —como la llamaba Jenni. "Somos hermanas de dolor y nos transformamos en hermanas de restauración y caminamos juntas". Rosie Rivera - CREDIT-Lino Quintana - – Poderosas 2021 – ONE-TIME USE Image zoom Rosie Rivera | Credit: Lino Quintana Suzette Quintanilla Revivir la historia de su familia en Selena: The Series (Netflix) es una experiencia surrealista para la CEO de Q Productions y exbaterista mexicoamericana de Los Dinos, de 53 años, quien es la coproductora ejecutiva de esta serie cuya segunda temporada se estrena en mayo. "Realmente valoro mi vida", comenta la hermana de Selena Quintanilla, que trabaja incansablemente para mantener vivo su legado. Entre sus más recientes proyectos estuvo colaborar con Funko Pop en el lanzamiento de una muñeca de la eterna Reina del Tex-Mex. "Lo realmente importante en la vida es la gente que amamos". Suzette Quintanilla - CREDIT - Ari Michelson - Poderosas 2021 Image zoom Suzette Quintanilla | Credit: Ari Michelson Ariana Debose Representar a la comunidad afrolatina y LGBTQ+ es algo que la actriz, cantante y bailarin abraza con orgullo. "Todos deben poder vivir en la verdad de quienes son", dice la estrella de raíces puertorriqueñas de 30 años, que se identifica como queer y ayuda a otros jóvenes LGBTQ+ con The Unruly Hearts Initiative a sentirse "amados y aceptados". Su pasión por la danza —y el apoyo de su madre y abuela— la impulsaron a brillar en las artes y en filmes como The Prom; Hamilton; y West Side Story, a estrenarse en diciembre. "El obstáculo más grande que he tenido que vencer es la duda", reflexiona. "Cree en ti". Ariana-Debose-CREDIT-Robb-Klassen Poderosas 2021 - ONE-TIME USE Image zoom Ariana Debose | Credit: Robb Klassen Erika Ender Dejar una huella positiva a través de sus canciones y sus obras son metas de vida para la cantautora panameña de 46 años —la compositora más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos por más de 200 álbumes con sus canciones y 40 sencillos— sabe lo que la mueve. "Mi música es mi pasión, pero mi fundación es mi misión", destaca de Puertas Abiertas de Erika Ender, con la que asegura ha ayudado a más de 15,000 jóvenes a superarse. Erika Ender - Poderosas 2021 – ONE TIME USE Image zoom Erika Ender | Credit: Nicolas Felizola Daniella Álvarez "Tengo una nueva visión de vida que es ayudar a personas que han sido amputadas no solamente físicamente, sino que están viviendo momentos de dificultad", explica la exreina Miss Colombia de 32 años que en el 2020 perdió la parte inferior de su pierna izquierda tras sufrir una isquemia. Contra todo presagio, ahora encabeza El desafío, un reality de competencia física en Colombia. Además, sueña con ser mamá, tiene una colección de moda y es embajadora de buena voluntad de UNICEF Colombia desde el 2016. Poderosas 2021 - ONE-TIME USE Image zoom Daniella Alvarez | Credit: Cortesia de @tatianaZuluaga Chef Grace Ramírez La chef de 40 años nacida en Miami desborda energía. Tras haber trabajado detrás de cámaras en Food Network, dio el salto al frente de ellas en Destino con sabor y De chuparse los dedos (Hogar de HGTV). La también escritora es embajadora de World Central Kitchen, grupo con el que ha ayudado a servir 8.5 millones de comidas a personas afectadas por la pandemia y desastres naturales. "Vengo de una familia venezolana que hemos perdido todo; para mí siempre ha sido muy importante el dar", asegura. "Ahí está mi gasolina". Grace Ramirez - CREDIT - Raul Tovar - Poderosas 2021 - ONE TIME USE Image zoom Grace Ramirez | Credit: Raul Tovar Vanesa Amaro Sus videos de limpieza en TikTok son tan populares que tiene más de 2.6 millones de seguidores y 46 millones de "me gusta". Sus tutoriales sobre cómo dejar una casa impecable también se han vuelto virales durante esta pandemia para sorpresa de la empresaria tejana condueña de Amaros Cleaning y conocida como la Reina de la Limpieza. "Yo valgo, mi trabajo vale y cobro lo que yo valgo", puntualiza. Vanesa Amaro - Poderosas 2021 Image zoom Vanesa Amaro | Credit: Instagram/@amaroscleaning Indya Moore La modelo de 26 años ha desfilado para Dior y Gucci, y revolucionó la industria de la moda como estrella transgénero y no binaria. También conmovió con su rol de prostituta trans en la serie Pose (FX/ Netflix). De raíces dominicanas y puertorriqueñas, reveló que se fue de su hogar siendo adolescente cuando sus padres no aceptaron su identidad. La fama le llegó tras vivir en las calles y en orfanatos, y ser víctima de tráfico sexual. "Siempre estoy velando por mi comunidad", dijo a Vogue Moore, quien defiende a la comunidad LGBTQ+, se ha unido a la campaña contra el hambre #FeedTheLove y recaudados fondos para ayudar durante la pandemia. Indya Moore - Poderosas 2021 Image zoom Indya Moore | Credit: Mike Coppola/Getty Images Nathalie Rayes Los latinos son el 18 por ciento de la población, "pero el uno por ciento del poder político. Eso es inaceptable, se supone que este es un gobierno representativo", advierte la Presidente y CEO de Latino Victory Project que busca incrementar la presencia latina en posiciones de poder. Con esa misma determinación la venezolana de 46 años labora en las juntas directivas de Hispanic Federation y Planned Parenthood Action Fund. Nathalie-Rayes-CREDIT-Jesus-Paez-Cortez Poderosas 2021 – ONE TIME USE Image zoom Nathalie Rayes | Credit: Jesus Paez Cortez Julie Chávez Rodríguez "No había día en que no escuchara las historias de mi madre y sus hermanas sobre lo difícil que era trabajar en los campos; cuando me llegó el turno de apoyar a mi abuelo, no lo pensé dos veces", dijo la nieta del desaparecido líder agrario mexicoamericano César Chávez en el 2012, cuando formaba parte de la Casa Blanca del expresidente Barack Obama. Este año, la californiana de 42 años ha regresado a Washington D. C. para unirse a la administración del presidente Joe Biden como Directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Julie Chavez Rodriguez, a top aide on Sen. Kamala Harris' 2020 campaign, in Las Vegas, March 1, 2019. (Bridget Bennett/The New York Times) Image zoom Credit: Bridget Bennett/The New York Times/Redux @bridgetbennett @nytimes @reduxpictures

