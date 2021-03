¿Quiénes son "Las 25 mujeres más poderosas" del 2021? ¡Te revelamos algunos nombres! La influencer venezolana Carolina Sandoval, la ingeniera colombiana de la NASA Diana Trujillo y la cantante cubana Aymée Nuviola están en la codiciada lista este año. ¡Entérate quiénes más dicen presente! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nuevos rostros iluminan la edición de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español este año. La presentadora e influencer venezolana Carolina Sandoval, la ingeniera colombiana de la NASA Diana Trujillo y la cantante cubana Aymée Nuviola están entre las estrellas que debutan en la lista del 2021. Otras poderosas como la motivadora puertorriqueña María Marín y la presentadora mexicana Ana Patricia Gámez vuelven a brillar en las páginas de esta exclusiva edición por nuevos hitos en sus carreras. Para calentar motores, hoy te revelamos 12 de las poderosas del 2021 que engalanan la edición de mayo de la revista, a la venta ya. ¡Las 13 restantes las conocerás mañana, así que pendientes a ese anuncio! Diana Trujillo La directora de vuelo de superficie de la misión Marte 2020 de la NASA es una ingeniera y madre colombiana de 38 años. "Fue difícil al comienzo", admite Diana Trujillo, quien llegó a este país con 17 años y $300, y limpió casas para pagar sus estudios. "Como mujer y niña, muchas personas te van a decir que no. Busca información y traza tu mapa". Diana Trujillo Image zoom Credit: Cortesía de Diana Trujillo Angie Benítez Después de establecer hace dieciocho años la filial de la fundación Susan G. Komen for the Cure para educar a las mujeres sobre el cáncer en su natal isla, la puertorriqueña Angie Benítez se ha dedicado a gozar de su familia y a cuidarse. "Rebajé 70 libras, estoy bien comprometida con crecer no solo en la parte intelectual, sino también en la parte física", explica la farmacéutica de 69 años, que además de ser sobreviviente de cáncer de seno vive con esclerosis múltiple. "Me siento superbien", resalta al recordar su labor, "aunque nadie sepa que uno fue quien puso la semilla, ese árbol está creciendo y adaptándose a los tiempos". Poderosas 2021 - ONE-TIME USE - Angie-Benitez-CREDIT-Manuel-Velez Image zoom Angie Benitez | Credit: Manuel Velez Ana Patricia Gámez "Cuando nuestro corazón y nuestra mente están puestos en eso que queremos lograr, el éxito llega", asegura Ana Patricia Gámez. La conductora del reality Enamorándonos USA (UniMás) lo sabe por experiencia propia. La mexicana de 33 años motiva con sus consejos en su pódcast Ana Patricia sin filtro, y triunfa como empresaria con su tienda de ropa por internet Beashion Boutique. "Siempre he hecho las cosas de una forma correcta, sin faltar a mis principios, valores o creencias", concluye la exreina de Nuestra Belleza Latina. "Siguiendo mis instintos y lo que me dice el corazón". Ana Patricia receta Image zoom Credit: Univision/UniMás Carolina Sandoval "Las mujeres se conectan con mi empatía, sinceridad y la forma en la cual expreso lo que ellas mismas están pensando", afirma la conductora de El almuerzo con Caro y El trasnocho con Caro, y autora de los libros Dime qué posteas y te diré quien eres, y @Venenosandoval en tiempos de pandemia. "Para mí el poder llegar a millones de corazones que te adoptan como una tía, como una prima, como una mamá, a través de lo que uno comunica y expresa, eso es realmente tener el poder de Dios, el poder de la comunicación", añade la empresaria venezolana de 47 años. Carolina Sandoval Image zoom Credit: Giovanna Molina Aymée Nuviola "El amor es una fuerza inquebrantable para hacer de este mundo un mejor lugar", asegura la cantante y actriz cubana de 48 años, ganadora de los premios Grammy y Grammy Latino. Tras el éxito de Viento y tiempo (Top Stop Music), su disco con el pianista Gonzalo Rubalcaba, prepara nuevo disco y una gira de conciertos por Europa y Asia. "Creo en un Dios poderoso que me da fuerzas, sabiduría y conocimiento para enfrentar obstáculos y seguir adelante", dice la estrella, quien dio vida a Celia Cruz en la serie Celia. "Sé que mi música impacta a un público joven y quiero darles lo mejor de mí, un mensaje que los ayude a ver la parte hermosa de la vida". Aymee Nuviola Image zoom Credit: Cortesía Aymee Nuviola/ Top Stop Music María Marín "Me enorgullecen los testimonios de tantas mujeres que [dicen que] mi trabajo las ha impulsado a elevar su calidad de vida, bien sea porque emprendieron un negocio, salieron de una relación tóxica o mejoraron su autoestima", cuenta la motivadora puertorriqueña de 52 años. La conductora del popular programa de entrevistas y consejos Maria Marin Live —que ya cuenta con más de 10 millones de seguidores en Facebook— es sobreviviente de cáncer de seno y sabe que cada caída es una oportunidad para levantarte aún más fuerte. Maria Marin - CREDIT- Hector O. Torres - Poderosas 2021 - ONE-TIME Image zoom Credit: Hector O. Torres SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lori-Montenegro_CREDIT-William-B.-PlowmanTelemundo-2000 - Poderosas 2021 Image zoom Credit: William B.Plowman/Telemundo Lori Montenegro "El éxito ha venido de la mano de Dios", dice la Jefa del Buró de Noticias Telemundo en Washington D. C. La periodista cubana de 61 años lidera un equipo de comunicadores que informa a la comunidad hispana sobre temas de gran impacto en sus vidas —y ha sido mentora de incontables periodistas. El ayudar a las nuevas generaciones de sus colegas, sin duda, la motiva a diario y su actual equipo la inspira. "Su determinación a la hora de informar en medio de una pandemia y un ambiente hostil hacia la prensa no los detuvo. Incluso cuando entre policías y soldados nos lanzaron gases y petardos en frente de la Casa Blanca no dejamos de informar". Tania Bruguera-CREDIT-Carlos-Fuentes Image zoom Credit: Carlos Fuentes Tania Bruguera "La batalla contra la injusticia y la violación de los derechos humanos nunca cesa", reconoce la artista y activista cubana de 52 años, quien sigue en pie de lucha con el grupo 27N por la democracia dentro de la isla. "Hay una confusión con la palabra poder, se usa comúnmente para referirse a tener control", reconoce Bruguera. "En realidad el poder es todo lo contrario: es inspirar a otros a luchar por lo que creen, es acompañar a los que todavía sienten miedo de expresar lo que piensan, es la resiliencia ante la injusticia ejercida sobre otros, es dar sin esperar nada a cambio, es estar ahí para los demás, incondicionalmente". Sunny Hostin - Credit_ Miller Mobley_ Image zoom Credit: Miller Mobley Sunny Hostin "Alzar y amplificar las narrativas diversas es más crucial que nunca", dice la presentadora, abogada y escritora de 52 años, de raíces puertorriqueñas y afroamericanas. En su autobiografía Yo soy estas verdades (Harper Collins), la copresentadora de The View —Asunción Sunny Hostin— abre su corazón y celebra su identidad. Para la también autora de la novela Summer On The Bluffs representar a otras afrolatinas en la pantalla chica es un deber y un honor. "El poder, para mí, está enraizado en la responsabilidad y el servicio". Esperanza Teasdale Image zoom Credit: Alan Cresto Esperanza Teasdale "Mis padres tenían mucha pasión y resiliencia y eso es parte de mi ADN", dice la vicepresidenta y gerente general de la división de negocios hispanos de PepsiCo Beverages North America. La ejecutiva de 49 años, de raíces ecuatorianas y colombianas, encabeza una división de PepsiCo que genera más de $2,000 millones en ventas anuales. Dr Denise Núñez Image zoom Credit: Rey Francisco/GQexclusive Studio Denise Núñez La pediatra Denise Núnez —CEO de Divino Niño Pediatric PLLC— ha tenido que vencer múltiples obstáculos en su camino al éxito. "Me fui dando cuenta de que sí había un favoritismo, racismo", relata la doctora de 50 años, de raíces dominicanas, de sus inicios profesionales. "Más difícil es ser mujer". A base de mucho esfuerzo se le abrieron las puertas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Montefiore de El Bronx, trabajo que alterna con administrar vacunas contra la covid-19 y atender su clínica y su fundación Niño de la Caridad, además del show The LOTF - Leaders of the Future (BronxNet). Mariangie Benitez - CREDIT-Manuel Velez - Poderosas 2021 - ONE-TIME USE Image zoom Credit: Manuel Velez Y para cerrar con broche de oro: Mariangie Bras Benítez fue la elegida por sus votos en PeopleEnEspañol.com para entrar en la lista de este año. La puertorriqueña de 48 años fue nominada por su madre Angie Benítez para debutar como Poderosa por su labor como secretaria de la junta directiva de la Fundación CAP en su país. "Cuando la familia tiene que enfrentar un diagnóstico positivo de cáncer en un niño es devastador y aquí en Puerto Rico nuestro Centro Médico necesita mucha ayuda", afirma Bras Benítez sobre la razón por la que trabaja desde hace trece años con la fundación CAP en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz en Centro Médico, San Juan. ¡Felicidades a todas! Mañana develaremos el resto de la lista. Si quieres registrarte gratuitamente al evento Poderosas Virtual, donde algunas de estas amazonas participarán en paneles y charlas sobre sus vidas y labor, ingresa a: https://peopleenespanol.com/poderosas-2021. Poderosas Virtual tendrá lugar el próximo 26 de marzo, a las 8 p.m., hora del este de Estados Unidos.

