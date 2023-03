¡Aquí la segunda parte de la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" del 2023! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rosalia Poderosas Credit: Daniel Sannwald Le cantan al amor y desamor, luchan por sus vidas y las de otros, rompen esquemas y hacen arte de su día a día. Todas ellas que engalanan la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español este año merecen ser reconocidas y aplaudidas. ¡Enhorabuena a estas 12 guerrreras! Empezar galería Rosalía Rosalia Poderosas Credit: Daniel Sannwald Rosalía tiene un don para hipnotizar. Ya sea en el escenario, una alfombra roja, o en sus videos musicales, la cantante española de 30 años acapara miradas. Su voz y estilo son únicos. Su nuevo tema "LLYLM" (Lie Like You Love Me) cautiva con su letra en español e inglés y su mezcla de flamenco y pop. ¿Crossover en el horizonte? Lo cierto es que Rosalía —quien se unió a MAC para lanzar su propia colección de cosméticos y es vocera del perfume La vie est belle de Lancôme—hechiza en cualquier idioma.

Su álbum Motomami derrocha fuerza y amor propio, y su tema "Despechá" se convirtió en un himno de independencia femenina, alcanzando el número uno a nivel global en Spotify. "Hay muchas formas de estar despechá", dice la artista, ganadora del Grammy, quien el 2023 llevará su gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. "En este tema es desde la locura o el descoco, andando sin reservas ni arrepentimiento. Este es el lugar desde el que hago música, desde donde lo hacía cuando empecé y en el que seguiré hasta que Dios diga". —L.H. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Aub Carmen Aub Poderosas Credit: Cortesía de Latinvasion Una mujer muy especial fue quien le dio a Carmen Aub un superpoder. "Mi hermana mayor María Fernanda ha sido mi mentora, ella es mi inspiración", revela la actriz y conductora de 33 años. "Ella es una rebelde. Desde niña siempre se atrevió a ser lo que era, ella siempre me dio el permiso de atreverme". Atreverse se ha convertido en éxitos para Aub, quien apostó nuevamente a meterse en la piel de Rutulia Casillas en la octava temporada de El señor de los cielos (Telemundo). "Fue mucha emoción, es un proyecto que el público quería y esperaba. Le pusimos todo nuestro esfuerzo y por eso nos fue tan bien", dice la mexicana que próximamente estrenará la tercera temporada de Con Carmen por E! Entertainment Latinoamérica, talk show que la saca de su "zona de confort como conductora", dice. "Estoy feliz". Con su profesión y su pareja también. "Sí tengo novio, estamos muy bien", revela. "Pero me guardo quién es y el nombre para mí". —C.J. 2 de 12 Ver Todo Chiki Bombom Chiky Bombom Poderosas Credit: @ANGELRAMOOS Al verla como pez en el agua como copresentadora de Hoy día (Telemundo) junto a Adamari López y Daniel Arenas, nadie pensaría que cuando Chiky Bombom sale del set enfrenta diariamente sus propias batallas. "La gente tiene una visión de que tengo una vida perfecta, pero no", confiesa la madre de un adolescente. "Lavo, plancho, cocino, tengo que ser mamá. Ser madre soltera ha sido lo más fuerte. No nací para ser mamá y papá pero he aprendido a ser papá también". También ha aprendido cuál es su misión. "El propósito de mi vida es levantar al caído, hacer caminar a los inválidos", asegura la influencer dominicana de 33 años, quien tras librar su batalla contra pensamientos suicidas decidió hace dos años dar charlas motivacionales. "A esas mujeres que quieren tirar la toalla, yo soy el vivo ejemplo que sí se pueden lograr las cosas y que es normal tirar la toalla y es normal agacharse y recogerla. Lo que me hace poderosa es las veces que me he levantado de todas las caídas". —C.J. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Karol G Karol G Poderosas Credit: Cortesía Karol G lo dejó bien claro en su canción "TQG" que interpreta con su compatriota Shakira: ella no compite por hombres, pero si se trata de la música esa es otra historia. Y cuando gana, gana en grande. Mañana será bonito (Universal Latin Music) se convirtió en el primer álbum 100 por ciento en español de una artista latina que encabezó la lista de Billboard Top 200, un logro que compartió orgullosa en sus redes sociales la colombiana de 32 años con quienes la empoderan. "No me importa que el álbum ya es número uno, en serio", dijo llorando a su fiel fanaticada en sus stories de Instagram. "¡Gracias! Nada de esto fuera posible si ustedes no hubieran escuchado la música con el amor y si no hubieran recibido el álbum de la forma en la que lo hicieron". ¡Poder colombiano en el mundo!—C.J. 4 de 12 Ver Todo Lourdes Del Río Lourdes del Rio - Poderosas Credit: Federico Vélez Lejos de derrumbarse al recibir un doble diagnóstico de cáncer en el 2022, Lourdes Del Río se declaró desde el principio de su batalla contra esa enfermedad como una "sobreviviente". Esta es una de las motivadoras palabras y frases que hoy adornan artículos como tazas, bolsas, camisetas y agendas que vende en su tienda online En Positivo. "Mi propósito es no solamente ayudar a personas que están en una situación por el cáncer, sino a cualquiera que enfrente un desafío en su vida", dice la periodista puertorriqueña de 58 años, quien hoy está libre de cáncer de seno y de piel.

La corresponsal y presentadora del Noticiero Nacional Univision—y conductora del galardonado podcast En Positivo— regresó en enero a la televisión tras terminar sus ciclos de quimioterapia y radiación. En sus redes sociales compartió momentos vulnerables de su proceso de sanación como cuando tuvo que raparse el cabello, algo que hizo con la idea de inspirar a otras mujeres. "Esa fuerza me la dio mi fe en Dios", dice Del Río. "¡Y mi positivismo que es a prueba de bala!". —L.H. 5 de 12 Ver Todo Francisca Francisca Poderosas Credit: May Martínez Photography @maymartinezphotography Desde que se hizo el gran corte de cabello el año pasado y decidió celebrar su textura natural, Francisca no solo está rompiendo con los prototipos de belleza, sino que está lista para enmarcarse en nuevos proyectos como volver a estudiar en la universidad. "Para mí lo que representa una mujer poderosa es su valentía para romper paradigmas, su constante evolución personal, su manera de andar por la vida segura de su valor y lugar en este mundo", dice la copresentadora de Despierta América (Univision).

La también exreina de belleza asegura que si pudiera elegir un superpoder sería el de ayudar a las personas a ver su propia belleza —para que puedan usarla y aportar a la sociedad. La joven dominicana de 33 años sostiene que si tuviera la oportunidad de hablar con la Francisca del pasado, una con 18 años cumplidos, le diría que no se preocupe tanto ni que pierda la fe en sus virtudes, valentía y talentos. "Los tiempos difíciles no llegan para quedarse, llegan para entrenarte", le diría. "Mantén el enfoque en tu objetivo porque Dios y la vida responden a la determinación y al trabajo duro". —L.T. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jennicet Gutiérrez Jennicet Gutierrez Poderosas Credit: Familia:TQLM Desde muy pequeña en su natal Jalisco, México, Jennicet Gutiérrez expresó su identidad de género. Pero manifestar su energía femenina no fue nada fácil en el seno de una familia

numerosa y conservadora a cargo de una madre soltera. Los obstáculos no disminuyeron cuando la cofundadora de Familia/Trans Queer Liberation Movement se mudó a Estados Unidos. "[Emigrar] a los 15 años sin documentación pero con un sueño de superación [y] vivir los obstáculos personales y del sistema migratorio fue lo que me unió a la familia TQLM", afirma la activista de 47 años y ganadora del premio Creating Change Immigration 2023 presentado por la National LGBTQ Task Force quien ha llevado la voz de su comunidad hasta la Casa Blanca. "No importa tu situación migratoria, identidad de género o orientación sexual", afirma sobre el hogar político que ha ayudado a fundar para luchar contra la deportación, el rechazo familiar, y la discriminación racial, laboral y migratoria de las mujeres trans migrantes a través de la iniciativa #Not1More. "Tenemos el derecho de existir en este país y en cualquier lugar del mundo". —M. M. 7 de 12 Ver Todo Lucía Méndez Lucia Mendez Poderosas Credit: Media Concepts PR Por estos días Lucía Méndez celebraba sus 50 años de carrera artística. La grabación de su disco titulado Vivencias; las series La máquina (HULU) y Siempre reinas (Netflix) y su gran regreso al cine en Killer Babes son solo parte del gran año que está teniendo. "Es humor negro. Soy una psicópata y mato a mi marido", comenta con un guiño la nacida en Guanajuato, México, de 68 años, sobre este último proyecto puntualizando que tomar riesgos ha sido clave en su éxito. "[Un día] le dije al señor [Emilio] Azcárraga [dueño de Televisa]: '¿Por qué me pones temas tan difíciles?" En [la telenovela] Colorina soy prostituta; Viviana [es] tratante de blancas; Diana Salazar [tiene] poderes (sobrenaturales)", explica la también empresaria de perfumes. "[Él] me decía: 'Pues porque [tú] puedes con ese reto. Yo necesito alguien que rompa esquemas en las telenovelas'". Con 65 créditos en cine y televisión y una multitud de reconocimientos en ambos lados de la frontera —entre ellos uno otorgado en 2009 por parte de la Alianza lésbico gay en contra de la difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) por su trabajo a favor de la comunidad— ha demostrado que puede hacer de todo y va por mucho más. —M.M. 8 de 12 Ver Todo Margarita Pasos Margarita Pasos Poderosas Credit: Enrique Tubio ¿El secreto del éxito y el poder? "Dejar de sintonizar radio miseria", asegura Margarita Pasos. "Cuando uno tiene un propósito claro, el propósito te para de la cama". Y también te hace parte de la lista de las 25 poderosas. "Esto no fue de la noche a la mañana, llegué a este país [Estados Unidos] a lavar autos con mi marido; pensé que el éxito y la salud no eran para mí", cuenta la colombiana de 50 años quien tras sufrir ataques de pánico e hipocondría en el 2000 decidió dar un giro a su vida apoyada de su esposo, Alejandro Pasos. "Él me enseñó que la persona con la que más hablo soy yo misma, eso empezó a cambiar mi vida".

Tanto, que durante sus veinte años como motivadora, la madre de dos hijos ha capacitado a ejecutivos de empresas como Microsoft, Walmart, Unilever, Coca-Cola, BMI, Abbott, Marriott y Movistar. "El autor Brian Tracy dice que nunca pienses ni digas nada de ti que tú no quieres ver y [la realidad es que] las mujeres somos las mejores para darnos [con el] látigo. He aprendido a hablarme como le hablaría a mi mejor amiga", dice quien ha colaborado como experta en CNN, Univision, Telemundo, RCN Televisión y Caracol Radio. "Antes me veía en el espejo y decía: 'Qué gorda', ahora me veo y me digo: 'Soy una campeona'". Y aconseja: "Hay que cambiar el lenguaje. ¡Si se cambia el lenguaje, se cambia el significado" . —C.J. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres Poderosas Credit: Foto: Jesús Cordero @jesucorderophoto; Productora: Patricia Rivadeneira @duckboxproductions; Peinado: Ana Muñeca @analoveyourhair; Maquillaje: Claudia Betancur @claudiabetancur; Estilista: Irma Martinez/Trendy Group @irmastyle; Vestudario: P de Palma Boutique, Merrick Park, Coral Gables, FL La palabra con la que Dayanara Torres asocia este 2023 es "celebración". "Este año cumplo 30 años de haber sido Miss Universo porque gané [la corona] en 1993. Hay muchas actividades, muchos eventos en Puerto Rico, hay muchas sorpresas", cuenta emocionada la boricua. Torres, sobreviviente de cáncer de piel, también recibirá un homenaje este mes en su isla natal durante la Pink Gala de la Susan G. Komen Foundation, organización que ayuda a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. "Hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así", apunta Torres, de 48 años. Esa felicidad Torres la goza junto a sus dos hijos: Cristian, de 22 años, y Ryan, de 19; y su pareja desde hace dos años, el productor de origen brasileño Marcelo Gama. "Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y el amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren", dice la orgullosa mamá, quien también ha fungido como conductora invitada de programas de Univision como El gordo y la flaca. "Hoy vivo una vida tan plena. Me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida". —C.J. 10 de 12 Ver Todo Diana Mejía-Jones Diana Mejia Poderosas Credit: Cortesía Poco después de dar a luz a su segunda hija, Diana Mejía-Jones le hizo caso a su intuición y dio un giro a su vida profesional que podría haber terminado en desastre. Tras labrarse una sólida andadura en el marketing hispano, la ejecutiva de padres colombianos pasó al mundo de la creación de contenidos de televisión en español para la productora Campanario Entertainment. "Era un salto a una nueva carrera", recuerda. "Hoy agradezco haber seguido mi pasión". Difícil discutirlo, ya que es la productora ejecutiva de la serie juvenil La flor más bella para Netflix y la comedia Cómo sobrevivir soltero para Amazon, además de otras dos producciones para Vix+. Además, es la cofundadora de la productora de podcasts en español Pitaya Entertainment. Asegura que parte de su éxito es la paciencia y saber escuchar, algo que aprendió de sus mentores. "Las mujeres poderosas son obstinadas, pero no arrogantes, decididas y toman decisiones basadas en la lógica", advierte. "No abandonan sus valores y no son peleles, ni ceden ante la presión". —J.U. 11 de 12 Ver Todo Oliva Pichardo Olivia Pichardo Poderosas Credit: Brown University Baseball La pasión de Olivia Pichardo por el béisbol se desarrolló en los campos de Little League del barrio neoyorquino de Queens, en los que debutó a los 6 años. Si bien es verdad que ya la llevaba arraigada en los genes. La afición la heredó de su padre Max, quien jugaba a la pelota en su natal República Dominicana. La de Olivia es una pasión tan fuerte que incluso resistió, como sucede con muchas deportistas adolescentes, las inseguridades que la asaltaron a los 14 años sobre si debía seguir en un deporte marcadamente masculino como el béisbol.

