¿Quiénes son "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español del 2023? ¡Aquí la primera parte de la lista! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Shakira Poderosas Credit: Jaume de Laiguana Algunas brillan en su día a día, unas cantan y actuan, otras más facturan. Lo cierto es que las mujeres que engalanan la lista de las mujeres poderosas este año tienen algo en común: Todas inspiran y luchan por dejar un mundo mejor. ¡Aquí las primeras 12! Empezar galería Shakira Shakira Poderosas Credit: Jaume de Laiguana "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es el mantra de empoderamiento del 2023 gracias a "Music Sessions #53" de Shakira con Bizarrap, que llegó al primer lugar en Spotify a nivel global y cuyo video musical tiene más de 400 millones de vistas en YouTube. "Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español". Con el tema, inspirado por su sonada separación del ex futubolista Gerard Piqué, "quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración", añadió la barranquillera, quien ha vendido más de 85 millones de discos y se anotó otro gol con "TQG" con Karol G, alcanzando la cima nuevamente en Spotify. "Hemos de levantarnos 70 veces 7", afirmó la creadora de la fundación Pies Descalzos, que apoya la educación de niños en Colombia. ¿Nuevo disco en el 2023? ¿Gira en el 2024? ¡Para La Loba todo es posible! —L.H. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Jenna Ortega Jenna Ortega Poderosas Credit: Vivien Killilea/Getty Images for IMDb Jenna Ortega hizo historia como la primera latina en dar vida al icónico personaje de Wednesday Addams en la popular serie de Netflix, Wednesday. Representar a los latinos en la pantalla y en su rol de embajadora de Neutrogena es esencial para la estrella de 20 años, de raíces mexicanas y puertorriqueñas, quien también actúa en la película de horror Scream VI. "Que la pantalla de televisión y de cine representen lo que vemos en la vida real es increíblemente importante para mí", dice Ortega a People CHICA. Que niñas y adolescentes latinas se sientan identificadas al ver a la nueva Wednesday la hace sentir muy afortunada. Desde que comenzó a actuar siendo una niña —y se dio a conocer en series como Jane The Virgin, Stuck in The Middle y You— supo que ser influyente venía con una gran responsabilidad. Por eso usa sus redes sociales, donde tiene más de 40 millones de seguidores, para crear conciencia sobre temas como los derechos de los inmigrantes y las mujeres. La fama no se le ha ido a la cabeza. "Afortunadamente aún soy muy cercana a mi familia", dice Ortega. "Todavía hago tamales con mi tía en Navidad". —L.H. 2 de 12 Ver Todo Maite Perroni Maite Perroni Poderosas Credit: Fotografo: Sergio Valenzuela @sergio.valenzuelach; Maquillaje: Alfonso Castro @makeupbyponcho; Peinado: Erick Moreno @erickmoreno; Management: @palomocaro En tan solo unos meses, Maite Perroni protagonizará el mejor papel de su vida. "Me siento muy feliz, emocionada y muy agradecida en esta nueva etapa porque viene el mayor reto y la mejor experiencia de mi vida", dice la mexicana, quien espera ansiosa la llegada de su primera hija junto a esposo, el productor mexicano Andrés Tovar. "Ha sido un gran embarazo, un gran proceso, me he sentido muy bien, no he tenido ninguna complicación y esperamos que todo salga perfecto". Así de perfecta está Perroni en el ámbito profesional. La protagonista de Oscuro deseo volvió con Netflix como líder de la serie Triada. "Me siento en un momento muy afortunado, muy pleno en el que puedo valorar y agradecer las decisiones, los retos [y] sacrificios", confiesa la cantante que este año también participará en la gira mundial de RBD junto a Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman y Christian Chávez. "Ha valido la pena todo el camino recorrido y ha sido un gran aprendizaje con muchas lecciones y satisfacciones". —C.J. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Poderosas Credit: @tamorawphoto Persistencia es la cualidad que ha hecho a Clarissa Molina abrir todas las puertas que estaban cerradas en su camino. "Nunca he podido [saltarme] puertas [para llegar] a la que está más adelante", confiesa la dominicana de 31 años. "Pero gracias a Dios por eso, porque [esa] es la manera correcta. Hay que ser firmes con los principios y valores. Me siento orgullosa de lo que he podido lograr a nivel personal y profesional". Quien fuera ganadora del concurso Nuestra Belleza Latina hoy es una de las copresentadoras de El gordo y la flaca (Univision). "Como mujeres tenemos muchos retos, pero ha valido la pena este recorrido y vale la pena decir que sí se puede", dice la modelo que está comprometida con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra. "A veces se te va a agriar la piña pero hay que seguir hacia adelante manteniendo esa esencia de quien tú eres. Al final, estoy en la 25 poderosas y el mensaje es que sí se puede". —C.J. 4 de 12 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Poderosas Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Con valentía y franqueza, Camila Cabello ha compartido su lucha por la salud mental. Al hablar de la ansiedad paralizante que ha llegado a sufrir, el acoso de los paparazzi y los efectos de una carga brutal de trabajo, la exintegrante del grupo Fifth Harmony y coach en la 22da temporada de The Voice (NBC), de 26 años, reconoce que sintió los efectos de estos males particularmente antes de grabar de su tercer álbum, Familia. Sin desperdiciar las lecciones aprendidas fundó The Healing Justice Project para ayudar a activistas sociales a encontrar el cuidado necesario, y continúa hablando públicamente sobre el tema. "[Hay que] tener este tipo de conversaciones, especialmente en la comunidad hispana", afirmó en abril a la revista Rolling Stone. "Siento que quiero hablar más de esto, especialmente en español". —M.M. 5 de 12 Ver Todo Daniela Álvarez Daniela Alvarez Poderosas Credit: HERNAN PUENTES Nada, literalmente nada, detiene a Daniela Álvarez. La ex Miss Colombia no ha parado un momento quieta desde que complicaciones tras una cirugía rutinaria llevaron a la amputación de su pierna izquierda hace casi tres años. En ese tiempo ha presentado programas de televisión, ha vuelto al modelaje, ha sido jurado de certámenes de belleza e, incluso, presentó con orgullo el pasado diciembre una Barbie creada en su honor con una prótesis en una de sus piernas. Si bien lo que mayor satisfacción le produce es la labor de motivación y la tarea de solidaridad que lleva a cabo a través de su fundación, es imposible resistirse a su ejemplo de tenacidad —como muestra los videos que comparte en redes de sus visitas a pacientes que han sufrido pérdidas similares a la suya y a los que ayuda a afrontar una nueva vida repleta de incertidumbres. "Si esto era lo que tenía que ser para mí", dijo en una ocasión a People enEspañol, "es porque lo debo recibir, lo debo abrazar y lo debo superar con la misma ayuda de Papá Dios y los que me aman". —J.U. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marcela Marañon Marcela Marañon Poderosas Credit: INSTAGRAM/@THEJOURNEYOFABRAVEWOMAN Cuando hace semanas Marcela Marañon viajó de San Diego a Dallas y su avión fue sacudido por turbulencia, la peruana encontró otra causa por la qué luchar. "No había nada de información de cómo una persona con movilidad reducida puede salir en caso de emergencia", dice la primera latina con discapacidad en escalar el Monte Kilimanjaro. "El mundo necesita ser más accesible, las empresas necesitan ser más inclusivas con personas como yo. Eso es lo que hago: quiero empoderar a otras personas". Su historia cautivó a quienes votaron por ella en PeopleEnEspanol.com para que formara parte de esta lista tras ser nominada por Daniela Álvarez. "Esto es para mostrarle a las mujeres que sí se puede", asegura la vocera mundial de exoskeleton technology, esqueletos de metal que ayudan a personas parapléjicas a caminar. "Daniela fue un ángel para que mi historia pueda ser vista por otras mujeres que están pasando por dificultades". Marañon, de 41 años, perdió su pierna izquierda y la movilidad de la mitad de su cuerpo tras sufrir un accidente automovilístico en el 2002. "Mi novio de un año también falleció. Sé que él está en el cielo y no le gustaría verme sufrir. Él fue el impulso [para seguir]", cuenta la madre de una joven de 16 años. "La vida no es perfecta, algunas dificultades son más grandes que otras pero nunca dejes que nada ni nadie te quite tu poder". —C.J. 7 de 12 Ver Todo Zoë Saldaña Zoe Saldaña Poderosas Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Recaudar miles de millones de dólares en la taquilla cinematográfica es un reto cada vez más difícil en una industria que hoy cuenta con múltiples plataformas de distribución de contenido. Pero ese no ha sido el caso para las películas de Zoë Saldaña. La actriz de sangre dominicana y puertorriqueña, que es madre de tres hijos, ha conseguido a sus 44 años estelarizar la cinta más taquillera de todos los tiempos: Avatar (2009) y su secuela, Avatar: The Way of Water (2022), que este mes se ha colado en el tercer puesto de dicha lista. En televisión, la propulsora del voto latino y fundadora de la plataforma BESE —que resalta historias de hispanos en Estados Unidos— tampoco canta mal las rancheras con la serie From Scratch (2022) —que realizó por medio de su productora Cinestar Pictures— la cual se colocó en el número uno de las series más vistas en Netflix tras su estreno. "Nos gustan las historias de amor", explicó Saldaña a People en Español al respecto. "Nos gusta viajar en los zapatos de otras personas y hacer cosas que quizás no habíamos pensado hacer nosotros mismos". —M.M. 8 de 12 Ver Todo Katya Echazarreta Katya Echazarreta Poderosas Credit: Katya Echazarreta Personal Files A los 7 años Katya Echazarreta ya sabía lo que quería hacer de grande: astronauta. Recién mudada a California, con su familia procedente de Guadalajara, México, tuvo que superar obstáculos para cumplir sus anhelos, entre ellos no hablar inglés. Ese tesón la llevó no solo a graduarse como ingeniera eléctrica de la Universidad de California en Los Ángeles sino también la llevó a trabajar en cinco misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), incluyendo Perseverance y Europa Clipper. Pero su mayor logro llegó el 4 de junio de 2022 cuando a punto de cumplir 27 años hizo historia al completar la misión número 21 de la empresa Blue Origin y convertirse en la primera mexicana en viajar al espacio. "Esa mañana, 30 minutos antes de subirme a la camioneta que me iba a llevar al cohete [grabé] un video", explica sobre lo que hizo por si no completaba su vuelo. "Era un video [donde daba las] gracias por apoyarme a mis amigos; a mi familia", asegura Echazarreta, quien ha establecido una fundación homónima con la que busca cambiar las leyes para que su país pueda tener una industria espacial. "Ese video sigue en mi celular. Nadie lo ha visto; [Ya] nadie lo tiene que ver". —M. M. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bertha González Nieves Bertha Gonzales Nieves Poderosas Credit: Tequila Casa Dragones Esta graduada de la Universidad de Northwestern, en Chicago, es en gran medida responsable del boom del tequila en este país. Con más de dos décadas en la multimillonaria industria, Bertha González Nieves, de 52 años, consolidó su postura al certificarse como la primera Maestra tequilera en la historia de la Academia Mexicana de Catadores de Tequila. Su encuentro fortuito con Bob Pittman, fundador de la cadena MTV —a quien considera uno de sus grandes mentores— la llevó a fundar la marca de lujo Casa Dragones en el 2009 por medio de la cual también apoya al arte colaborando con destacados artistas mexicanos. "Las profesiones no reconocen género ni potencial", asegura sobre su pionera labor la integrante de la mesa directiva de la Judd Foundation y del Comité ejecutivo del Museum of Food and Drink (MOFAD). "Es muy importante que las próximas generaciones [tengan] esa libertad de poder seleccionar [su carrera] sin tener que preocuparse de si hay o no hay mujeres [en su campo]".—M. M. 10 de 12 Ver Todo María Becerra Maria Becerras Poderosas Credit: Cortesía La música ha sido la mejor terapia para María Becerra. "Siempre la violencia estuvo presente en mi vida. Era mi día a día. Sufrí mucho bullying en el colegio, siempre fui callada, tímida, he sufrido situaciones de abuso", revela la cantautora argentina de 23 años, quien dejó su corazón en su álbum La nena de Argentina, con el que ha alcanzado más de 263 millones de reproducciones en Spotify. "Con mi música trato de conectar con las personas, para mí es lo primordial", añade la artista que promueve el amor propio, algo que asegura la salvó del abismo y la depresión en su adolescencia. "Me encanta formar parte de sus vidas", dice sobre sus fans Becerra, quien tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram y ha grabado duetos con Camila Cabello, Manuel Turizo y Prince Royce, entre otros. En sí, su video musical "¿Qué más pues?" con J Balvin tiene más de 600 millones de vistas en YouTube. No hay mejor premio para ella, sin embargo, que sentir la buena vibra y amor en sus conciertos. "Ahí te das cuenta de la conexión, de las fibras que tocaste en la gente", reconoce. "Cantar con la gente al unísono y que te tapen la voz aunque vos estés con un micrófono y muchos parlantes, eso es impagable". —L.H. 11 de 12 Ver Todo Tania León Tania Leon Poderosas Credit: Gail Hadani "Mi abuelita siempre tenía mucha visión. Me decía: 'El día que seas grande vas a ver tu nombre en los teatros'. Ella me hacía aquellas fantasías increíbles, me habló de artistas que después yo llegué [a Estados Unidos] y trabajé con ellos", recuerda la compositora cubana Tania León, de 79 años, ganadora del Premio Pulitzer de la Música, del Grammy y del Kennedy

Center Honors entre un sinfín de reconocimientos en su larga trayectoria. "Vengo de una familia muy humilde", agrega la directora orquestal que ha conquistado escenarios a nivel mundial con sus magistrales piezas. León comenzó a estudiar música a los 4 años impulsada por su madre y su abuela, quienes trabajaban limpiando casas y cortando caña y la instaron a soñar en grande. Su familia —de raíces africanas, españolas y chinas— también la enseñó a apreciar la diversidad. "En la vida, en la música, en todo somos diversos", dice León, quien creó la fundación Composers Now

para abrir puertas a nuevas generaciones de compositores y promover la inclusión. "Ese es uno de los grandes poderes del ser humano; con diversidad hay más fuerza". —L.H. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quiénes son "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español del 2023? ¡Aquí la primera parte de la lista!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.