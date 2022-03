¿Quiénes son las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español? ¡Mira el resto de la lista! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G y Christina Aguilera Credit: Alfredo Flores; Cindy Ord/Getty Images for MasterClass ¡Se acabó el misterio! People en Español reveló ayer 12 de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022. ¿Quiénes son las otras 13? ¡Conócelas aquí! Empezar galería Victoria Alonso Victoria Alonso Credit: Yuri Hasegawa/Redux La presidenta de Producción Física y Posproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios, de 56 años, tiene una carrera llena de triunfos y reconocimientos, y en sus más de 15 años en este estudio ha recaudado más de $23,000 millones en taquilla por éxitos como Iron Man y Avengers. "La responsabilidad de proveer para tantas familias me ha ayudado a no dudar en meterle ánimo y ganas en este tiempo tan desafiante", asegura Victoria Alonso, quien se muestra emocionada ante los estrenos de Moon Knight con Oscar Isaac y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. "El mejor regalo para mí es dejarle a mi hija un futuro mejor". 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: Cindy Ord/Getty Images for MasterClass El estreno de La fuerza marcó el regreso de la cantante Christina Aguilera, de 41 años, a la música de sus raíces."En casa escuchaba la música en español", cuenta la intérprete de padre ecuatoriano de su segundo álbum en castellano en más de dos décadas, y el primero de tres que lanzará al mercado en este 2022. "Ahora como madre, teniendo la carrera que he tenido, con más de 20 años en la industria, me siento muy contenta de no haberlo grabado antes, porque ahora vengo con una mayor perspectiva". 2 de 13 Ver Todo Jenna Ortega Jenna Ortega Credit: Cortesía de Neutrogena Su madre —una enfermera que trabaja en la sala de emergencias—motivó a Jenna Ortega a no rendirse. Hoy la actriz de 19 años representa a los latinos como embajadora de Neutrogena y con sus personajes en las series Jane The Virgin y You, y las películas Scream y The Fallout (HBO Max). "La representación es importante", dice la estrella de raíces mexicanas y puertorriqueñas. "Me siento agradecida de poder estar presente para los latinos y brindarle a mi comunidad reconocimiento en la pantalla". 3 de 13 Ver Todo Anuncio MJ Rodríguez Mj Rodriguez, Los Angeles Times, May 27, 2021 Credit: Kirk McKoy/Los Angeles Times via Contour RA by Getty Images A sus 31 años, Michaela Jaé Rodríguez ya ocupa un lugar en la historia como la primera mujer transgénero afrolatina en obtener el Globo de Oro a mejor actriz y la nominación al Emmy como actriz principal en un drama, ambos por su rol de Blanca Evangelista en la serie Pose (FX). "Ser parte de ese histórico show significó mucho para mí", afirmó en septiembre la también cantante de sangre boricua a SHAPE. "Significó que nuestras vidas, nuestra historia, no se centraba ni consistía en un solo individuo de la comunidad trans, sino que era todo un colectivo". En agosto comienza a rodar una comedia para Apple TV+. 4 de 13 Ver Todo Vanessa Hauc Vanessa Hauc Credit: Cortesía de Telemundo Sus hijos y las nuevas generaciones son la mayor motivación de Vanessa Hauc para alzar la voz por nuestro planeta. La presentadora de Noticias Telemundo, de raíces colombianas y peruanas, de 46 años, lidera la unidad investigativa Planeta Tierra de la cadena, dedicada a cubrir noticias sobre el medio ambiente. Además es cofundadora de la organización Sachamama, cuya misión es proteger la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental. "El mejor regalo para mí sería poder mirar atrás y decir que algo mejoró en el mundo por mi contribución", afirma. 5 de 13 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Emilio Sánchez Si bien su agenda está repleta— con nueva música, una gira de conciertos, su línea de maquillaje y proyectos de televisión— Becky G sabe tomarse un descanso para recargar baterías. En su show Becky G Face to Face (Facebook Watch) y en sus redes sociales, la cantante mexicoamericana de 25 años resalta la importancia de la salud mental. "En momentos difíciles es sanador respirar, meditar, así como pasar tiempo con mi pareja o en familia", dice. "Ellos son mi oasis en medio de cualquier tempestad". 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olga Tañón Olga Tañon Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "He tenido el privilegio y la dicha —como resultado de muchos años de sacrificio— que mi voz sea escuchada por millones de personas", dice la cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien a sus 54 años luce mejor que nunca, y sigue haciendo vibrar escenarios

e innovando con su música. En sus redes sociales la Mujer de Fuego aboga por personas con discapacidades, y empodera con su ejemplo de superación . "Siempre salgo adelante porque rendirme no es una opción para mí", afirma. 7 de 13 Ver Todo Marielis Ramos Marielis Ramos Credit: Yael Duval Un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida motivó a Marielis Ramos a vivir al máximo. Tras recuperarse de varias fracturas y una depresión, la dominicana de 28 años creó su línea de productos para el cabello Hair Plus, que ya se vende en 28 países. Tener que cortarse el pelo por nudos cuando estuvo hospitalizada la motivó a inventar un champú para que el cabello crezca más rápido. "Quienes perseveran triunfan", asegura la empresaria, quien emplea y empodera a otras mujeres con su marca, y creó la fundación Donando Sonrisas para ayudar a sus compatriotas. 8 de 13 Ver Todo Nancy Duarte Nancy Duarte Credit: Anastasia Carmargo/Santa Teresa 1796 Cuando comenzó a trabajar en ron Santa Teresa, en su natal Venezuela, la entonces asistente de laboratorio servía copas en las catas. Más de tres décadas después, con la ayuda de mentores —"esta carajita tiene potencial" dice que dijeron—y mucha dedicación, a los 54 años es la primera maestra ronera en los más de dos siglos de la marca. "La paciencia es lo más importante en un buen ron", advierte Nancy Duarte, y también, junto a la pasión y la curiosidad, la clave del éxito profesional. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karol G Karol G Credit: Alfredo Flores "Karol G siempre sin filtros le va a cantar al amor, al desamor, a la sexualidad", afirma la cantante colombiana cuyo nombre real es Carolina Giraldo, y quien debutará como actriz en la serie Griselda de Netflix. "Hay canciones que hablan de fiesta,

no tienen un contenido superprofundo pero son para disfrutar". Mientras, añade: "Hay canciones que las escuchas y dices: 'Me toca, me llega, esa es mi letra'". La superestrella de 31 años lanzará un disco y seguirá su gira Bichota en el 2022. 10 de 13 Ver Todo Bianca Marroquín Bianca Marroquin Credit: Cortesía de Bianca Marroquín Regresar a las tablas en la obra Chicago —donde antes encarnó al personaje de Roxie y ahora el

de su rival Velma— es un deleite para Bianca Marroquín, quien celebra 20 años de trayectoria artística. "Siempre he estado muy consciente de que soy muy privilegiada y bendecida de estar en un escenario de Broadway", reconoce la estrella mexicana de 47 años, quien actúa en la serie Acapulco

de Apple TV. "Amo compartir los dones que Dios me dio. Amo hacer sentir feliz a la gente a través de mi canto, danza y energía, dar me hace sentir poderosa, ser generosa en el escenario con mi público". 11 de 13 Ver Todo Chiquis Chiquis Rivera Credit: Francis Bertrand "De cada reto de mi vida he aprendido algo de mí misma", dice Chiquis, quien comparte sus vivencias en su libro Invencible y su podcast Chiquis and Chill (iHeart). La cantante y empresaria mexicoamericana de 36 años transforma vidas con su reality show Lo mejor de ti con Chiquis (Universo) y toca corazones con su música. Además de lanzar su cuarto disco y estar de gira, ampliará sus líneas de maquillaje y cuidado de la piel. "Camino con la frente en alto porque sé quien soy", afirma. "Y no me avergüenzo de nada". 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ivy Queen Ivy Queen Credit: Cortesía NKS Music Defender a la mujer ha sido la misión de Ivy Queen desde que la pionera del reggaetón inició su carrera. "Mi poder está en mi música y mis letras. Aquel que escucha mis canciones, sabe que mi poder está detras del micrófono", afirma la cantante puertorriqueña de 50 años, quien sigue conquistando tarimas y lanzando nuevos éxitos. Resaltar el valor femenino sigue siendo su prioridad. "Mi legado trasciende de generaciones en generaciones", reconoce. "Son familias enteras que me apoyan. Eso es muy especial para mí". Conoce al resto de las 25 Mujeres Más Poderosas del 2022 aquí. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quiénes son las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español? ¡Mira el resto de la lista!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.