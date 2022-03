Revelamos parte de la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español ¿Quiénes son? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emily Estefan y Sofia Lachapelle Credit: Aysia Marotta; Hector O. Torres ¿Quiénes son las 25 mujeres más poderosas de People en Español del 2022? Hoy revelamos 12 de las talentosas mujeres que son parte de la codiciada lista este año. Mañana podrás conocer a las otras 13 poderosas en la lista. ¡Terminó la espera! Empezar galería Rita Moreno Rita Moreno Credit: Cara Robbins/Contour by Getty Images Su regreso a la gran pantalla en el remake de West Side Story de Steven Spielberg fue deslumbrante. La actriz puertorriqueña —quien interpretó a la icónica Anita en la versión original— no solo brilla con un nuevo personaje, también es productora ejecutiva de la cinta. "Estoy más que fascinada y emocionada", dice Rita Moreno, de 90 años, sobre esta doble participación. La ganadora de premios Oscar, Grammy, Tony y Emmy ha vivido una vida digna de contar e inspira a nuevas generaciones. Su documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided To Go For It arrasa en Netflix. "Es la historia de una sobreviviente", reconoce ella, y de cómo venció cada reto. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Emily Estefan Emily Estefan Credit: Aysia Marotta "La manera en que vemos el poder ha cambiado durante la pandemia. Creo que el poder de ahora en adelante va a ser la vulnerabilidad", observa la cantante cubanoamericana Emily Estefan, de 27 años, quien habla desde el corazón sobre importantes temas sociales en el programa Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch) con su madre Gloria Estefan y su tía Lili Estefan. Ahí ha compartido su experiencia como miembro de la comunidad LGBTQ para ayudar a crear más conciencia. Además de lanzar nueva música "para empoderar a la gente", debutará como actriz este año. "Como humanidad, tenemos que dejar de dividirnos", reflexiona. 2 de 12 Ver Todo Sonia Manzano Sonia Manzano Credit: David Gonzalez/Cortesía de Fred Rogers Productions Para crear la serie animada Alma's Way para PBS Kids —que cuenta las aventuras de una familia latina— Sonia Manzano se inspiró en su niñez en El Bronx. "Tenemos muchas cosas en común: como yo es curiosa, chistosa, le gusta pensar, usar su mente como refugio; la música", dice la ganadora de 15 premios Emmy por su participación durante 44 años en el programa infantil Sesame Street (HBO). "Cuando yo era chiquita [no] se veían latinos," dice la estrella de 71 años, de raíces puertorriqueñas. "Qué maravilla porque ahora las chicas me pueden ver a mí. Saben que los puertorriqueños, los latinos, existimos". 3 de 12 Ver Todo Anuncio Carolina Gaitán Carolina Gaitan Credit: Revista 15 Minutos Colombia - Fotografo Giorgio Delvecchio El inesperado ascenso de "We don't talk about Bruno" a la cima del Billboard Hot 100 ha llenado de felicidad a Carolina Gaitán, de 37 años, intérprete del tema y voz de la querida Tía Pepa de la aclamada cinta Encanto (Disney). "Contar una historia distinta de nuestro país, una mejor historia del país, es verdaderamente algo importante que nos debíamos a nosotros mismos", asegura la actriz y cantante colombiana, quien recién estrenó el sencillo "I am Bolero" y se alista para su primera película en inglés, además de buscar debutar en Broadway. 4 de 12 Ver Todo Juliana Urtubey Juliana Urtubey Credit: Melissa Esparza En plena pandemia, Juliana Urtubey notó que sus alumnos en la secundaria Kermit R. Booker, Sr. de Las Vegas, NV, estaban tristes e invitó a su papá a tocarles música. Su calidez, dedicación e ideas novedosas contribuyeron a que la colombiana de 35 años fuera elegida la Maestra del Año en Estados Unidos. "En el momento en que un niño aprende algo, eso es magia y justicia". 5 de 12 Ver Todo Julissa Arce Julissa Arce Credit: Aly Honore "Es un orgullo ser apoyada por nuestra comunidad.

¡Ahora a seguir con el trabajo!", exclama Julissa Arce, de 38 años, quien regresa a nuestra lista al imponerse en nuestra votación como ahijada de Eva Longoria. La mexicana, indocumentada por años, cambió Wall Street por su activismo comunitario. "[Quiero] seguir contando historias de nosotros para nosotros", afirma la autora de You Sound Like a White Girl: The Case for Rejecting Assimilation (Flatiron), quien también dirige el fondo de becas Ascend Educational para inmigrantes. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Corina Marie Howell/AUGUST Además de ser actriz, activista y filántropa, Eva Longoria se lució como directora con la película Flamin' Hot y el documental La guerra civil. La también empresaria lanzó su tequila Casa Del Sol y actúa en varias películas por estrenar. "Mi comunidad y mi cultura me dan fuerza", afirma la mexicoamericana de 47 años. "Cuando veo los logros de personas que tienen circunstancias más difíciles que yo, eso me inspira, y cuando veo a personas que necesitan mi ayuda, me motiva a generar cambios" 7 de 12 Ver Todo Sofía Lachapelle Sofia Lachapelle Credit: Hector O. Torres "Servir me llena el alma", dice la periodista domini- cana Sofía Lachapelle, de 49 años, quien tiene dos hijos autistas y ayuda a crear conciencia sobre esa dolencia con su fundación Un paso a la vez y su programa de radio Las caras del autismo (ZOL 106.5 FM). La empresaria y conductora del podcast Mujeres de poder denuncia el acoso escolar y la discriminación contra personas con discapacidades. "Tengo corazón de niña y quiero proteger a la niñez". 8 de 12 Ver Todo Tania Medina Dra. Tania Medina Credit: Alondra Angeles La cirujana plástica Tania Medina le advierte a sus pacientes que el bisturí no es una solución mágica. "Una cirugía no te va a devolver el amor propio", resalta la dominicana de 39 años y madre de 4 hijos. La también motivadora y modelo siempre busca reforzar la autoestima y cuidar la salud. Entre sus muchas iniciativas, está la campaña "Tocarte las mamas es vida" contra el cáncer de seno en mujeres y hombres. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mónica Ramírez Monica Ramirez Credit: Cortesía de Justice for Migrant Women Mónica Ramírez, la presidenta y fundadora de Justicia para las Mujeres Migrantes y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, lleva más de dos décadas luchando contra la violencia de género, el acoso y el abuso sexual en la población campesina. "Mi papá trabajó en el campo desde los 8 años y mi mamá desde los 5 o 6", cuenta la graduada de Harvard, de 44 años, quien también aboga por la equidad salarial y la representación de las latinas en el cine y la televisión con The Latinx House y Poderistas. "Las mujeres que represento me inspiran. Son increíbles. Me dan esperanza, son valientes". 10 de 12 Ver Todo Maity Interiano Maity Interiano Credit: @vcoproductions360 "Sentía el corazón a mil, pero estaba feliz", confiesa Maity Interiano de su primer día copresentando el Noticiero Univision Fin de Semana el pasado mes de enero. La periodista hondureña de 37 años se lució durante 15 años en programas de entretenimiento como Despierta América y Escándalo TV, pero siempre anheló trabajar en noticias. "Creo que llegó en el momento perfecto, cuando tenía que ser", dice de este sueño cumplido. Más allá de su labor informativa, apoya a la Fundación Amor y Vida para niños con VIH en su país. "Siento un compromiso grande con ayudar". 11 de 12 Ver Todo Diana Salgado Diana Salgado Credit: Donna Owens Photography Como abogada de Planned Parenthood —que en sus más de 200 clínicas ofrece, entre otros, servicios de educación sexual, reproductivos e interrupción del embarazo— Diana Salgado trabaja para proteger la libertad reproductiva, que se encuentra muy amenazada en varios estados. "Venimos de países en donde el aborto es ilegal y niñas y mujeres sufren en prisión o incluso sus vidas corren peligro", recuerda la mexicana de 41 años. "Este no es el futuro que queremos". Para ver los videos de los paneles de Poderosas Live! en el que se presentaron famosas como Carolina Sandoval y Rashel Díaz, y expertos en finanzas, liderazgo, salud, moda, belleza y más, haz clic aquí. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

