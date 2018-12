Brandon Peniche, quien será conductor de Miss Universo, se pronuncia ante la inclusión de concursante transgénero

El próximo domingo, 16 de diciembre, se llevará a cabo en certamen de Miss Universo. Brandon Peniche trabajará como conductor para el público hispano. Ante ello, se pronunció por la inclusión de Ángela Ponce, una mujer transgénero que representa a España, en este concurso internacional de belleza.

“A mí me encanta el cambio. He visto muchas de las entrevistas que ha dado Miss España”, mencionó Peniche al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Todo el esquema que se está abriendo con estos nuevos cambios son muy buenos. Al fin y al cabo, es un tema en el que siempre va a haber tabúes; mucha gente estará de acuerdo, mucha gente no, pero que existe”.

El también actor se ha informado sobre esta contienda, sus reglas y participantes para realizar un trabajo adecuado durante su participación; así, pudo descubrir más de la personalidad y forma de pensar de Ponce, lo cual, le ha dejado una buena impresión de esta joven que se ha convertido en punta de lanza con su ingreso.

“Está guapísima, la verdad”, agregó. “La tengo como una de mis favoritas”.

Brandon Peniche considera que los cambios realizados en este tipo de competencia han sido en beneficio del público, pero, sobre todo, de las propias participantes.

“Las reglas han cambiado porque ya no es el certamen de belleza que veíamos, no sé, en los 90”, advirtió. “Hoy por hoy, se buscan muchas cosas en la mujer, que eso es lo padre. No nada más vemos un certamen superficial; vemos a las concursantes realmente preparadas”.