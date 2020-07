¿Qué ha sido de la vida de Penélope Menchaca? La conductora mexicana presentó durante más de una década el exitoso programa de citas de Telemundo 12 corazones. Así es su vida ahora tras alejarse de la televisión de habla hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante más de una década, Penélope Menchaca estuvo uniendo parejas a través de la televisión de habla hispana con su exitoso programa 12 corazones, espacio que la llevó a convertirse en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Image zoom Penélope Menchaca en 12 corazones/2007 John M. Heller/Getty Images La carismática presentadora mexicana, que se despidió hace varios años del espacio de citas tras dejar una huella imborrable en los corazones de miles de televidentes luego de casi tres lustros al aire, hoy tiene 51 años y continúa vinculada al mundo de la televisión. Ahora en su México natal, país al que regresó tras 20 años residiendo en Estados Unidos. Actualmente, Menchaca forma parte de las filas de TV Azteca, donde conduce Enamorándonos, un programa de características muy similares a 12 corazones. "Muchas personas me preguntaban ‘pero no te da miedo que ahora te van a volver a encasillar y nada más para eso sirves’. No tengo ese complejo, si eso es lo que se me da, me gusta, a la gente le divierte, lo puedo hacer así hasta que ya me saquen definitivamente", declaraba meses atrás la conductora en una entrevista para el programa de televisión Ventaneando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el terreno personal, Penélope lleva dos décadas de feliz matrimonio junto a su esposo, un hombre norteamericano a quien conoció a su llegada a Estados Unidos 20 años atrás. "Tengo 20 años con este hombre y puedo platicar, me puedo reír, me la puedo pasar increíble con él", compartía meses atrás en otra entrevista con el programa Venga la alegría, espacio que también estuvo conduciendo hasta que tomó las riendas de Enamorándonos. La presentadora, que tiene dos hijas grandes, se convirtió recientemente en abuela con el nacimiento de Olivia, su primera nieta. Noticia que no dudó en presumir en sus redes. "Quiero compartir con ustedes uno de los momentos más felices de mi vida. ¡Mi nieta Olivia!", escribió emocionada Menchaca a través de su perfil de Instagram. La presentadora cuenta con medio millón de seguidores en la citada red social.

