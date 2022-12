Penélope Menchaca se quiebra al hablar de la reciente muerte de su nieto Carlo: "Mi cerebro todavía no lo entiende" "El 20 de septiembre el bebé murió", compartió entre lágrimas la nueva conductora del programa matutino de Telemundo. "He pasado los peores meses de mi vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Penélope Menchaca Lourdes Stephen y Adamari López consuela a Penélope Menchaca en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día Tras varios años ausente de la pantalla de Telemundo, Penélope Menchaca regresó este lunes a la cadena hispana como una de las conductoras de la nueva etapa de Hoy Día. "Estoy feliz de la vida, trabajé aquí 14 años, me fui algunos años y ahora el regresar es como si no me hubiera ido", expresaba días atrás ante el inicio de este nuevo capítulo profesional en su carrera. Este martes, mientras era entrevistada en el programa por sus compañeras Adamari López y Lourdes Stephen, la conductora mexicana no pudo evitar romper en llanto al recordar la reciente muerte de su nieto Carlo, quien falleció en septiembre de este año con tan solo 9 meses de vida. "La verdad es que esto no lo había hablado nunca. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie", reconoció entre lágrimas Menchaca. "Mi niña [refiriéndose a su hija Yania] tiene ya una hija que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene 2 años, y en diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón", explicó visiblemente afectada. "Fueron 9 meses en los que era una montaña rusa de emociones porque de repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió". Adamari Lourdes Stephen y Adamari López consuelan a Penélope Menchaca en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día "Ese chiquito estaba siempre sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada", comentó con el rostro envuelto en lágrimas al ver una foto de su nieto en pantalla. Hoy Día Penélope Menchaca cuenta lo difícil que ha sido la pérdida de su nieto Carlo | Credit: Hoy Día El nuevo rostro de las mañanas de Telemundo compartió que "la parte más complicada" fue sumarle a su pena como abuela el dolor como madre de ver el llanto inconsolable de su hija. "La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija simplemente que es diferente, es el sufro como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija […] que no hay un dolor más grande… Mi cerebro todavía no lo entiende", señaló Menchaca rota de dolor mientras sus compañeras trataban de consolarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi más sentido pésame, qué difícil, pero eres una mujer que se mantiene de pie y eso es lo que nosotros vemos, una guerrera como tú", expresó Lourdes Stephen. "Gracias por compartir eso con nosotros", le agradeció Adamari. "Y nuestras oraciones para ustedes como familia".

