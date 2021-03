Close

Los mensajes del pelotero José Canseco a Jennifer Lopez tras su ruptura: "Soy soltero y fiel" El exbeibolista cubano usó sus redes para jactarse de la separación de la pareja, desprestigiar a Alex Rodriguez e insinuarse a la cantante. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este viernes el mundo despertaba ante la triste noticia de una posible ruptura y cancelación de compromiso de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Aunque por ahora sus protagonistas no han dado declaraciones, así lo confirmaban fuentes cercanas a PEOPLE y también a la publicación Page Six. Uno de los primeros en reaccionar de manera irónica, casi burlona, ha sido José Canseco, el exbeibolista cubano que lleva desde el 2019 acusando a ARod de serle infiel a la actriz y cantante. A través de su cuenta de Twitter ha compartico unos mensajes bastante ofensivos sobre el exprometido de la artista. Desde lo predecible que es, hasta sus posibles nuevos romances tras la ruptura con la artista. Canseco, de 56 años, apuntó que en breve el exjugador de lo Yankees estará, o bien saliendo con una modelo más joven, o incluso teniendo un affair con la que fuera su esposa, Jessica Canseco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un tono de lo más irónico prosiguió con unos mensajes de consolación a Jennifer en los que no solo se ofreció como pretendiente, sino que le dio consejos del tipo de hombre que necesita en su vida. "Yo encajo en esa categoría perfectamente, soy tu hombre", le escribió. "Estoy soltero y soy un hombre fiel", añadió. Los mensajes siguieron hasta la madrugada asegurando que todo lo que llevaba tiempo prediciendo se había hecho realidad. De momento ninguna de las partes afectadas ha confirmado ni desmentido la ruptura.

