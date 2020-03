¿Peligra la salud de la reina Isabel por el positivo de príncipe Carlos? El príncipe Carlos se encuentra en aislamiento en Escocia tras dar positivo a la prueba del coronavirus. ¿Habrá contagiado a la reina Isabel? By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La última vez que el príncipe Carlos de Inglaterra vio a su madre, la reina Isabel, fue aproximadamente dos semanas atrás, antes de saber que había contraído el coronavirus. La familia se despidió de Londres para confinarse lejos del palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarca en el centro de Londres. Fue precisamente el 12 de marzo cuando el príncipe de 71 años se despidió de su madre para ir rumbo a su casa de Birkhall, en Escocia, para pasar allí la cuarentena. Desafortunadamente y pesar de los cuidados, este miércolesel palacio confirmó que el padre de los príncipes Williamy Henry dio positivo al virus. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, palacio aseguró que la reina, de 93 años, se encontraba en buen estado de salud siguiendo todas las indicaciones médicas, dijo People. “Su Majestad, la reina, permanece con buena salud. La última vez que la reina vio al príncipe de Gales fue brevemente la mañana del 12 de marzo después de una investidura y tras seguir los consejos apropiados para su bienestar”, comunicó un vocero del palacio. El príncipe se sometió a la prueba del virus tras presentar síntomas leves y aunque dio positivo, según un comunicado de su residencia oficial, Clarence House, se encuentra en buena salud y trabajando desde su casa. Su esposa,Camilla, la duquesa de Cornualles, de 72 años, también se realizó la prueba, que dio negativa. “La duquesa de Cornualles también se hizo la prueba, pero no tiene el virus. De acuerdo al Gobierno y a los consejos médicos, el príncipe y la duquesa ahora se encuentran en aislamiento”, dice el comunicado. De acuerdo a los informes de Clarence House, no se sabe a ciencia cierto dónde fue que el príncipe contrajo el virus, ya que cumplió con varios compromisos públicos durante esta semana, en la que se abstuvo de saludar de mano como medida de prevención. Advertisement

