Pelé reaparece en medio de alarma por su estado de salud Pelé ha salido a calmar a sus seguidores tras reportes de que había vuelto al hospital y su tratamiento contra el cáncer de colon no estaría dando los resultados esperados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pelé Pelé | Credit: Marc Piasecki/Getty Images Pelé ha salido a calmar a sus seguidores luego de que se dispararan las alarmas por su estado de salud tras reportes publicados indicaron que el legendario futbolista habría vuelto al hospital y su tratamiento contra el cáncer de colon no estaría dando los resultados esperados. "Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos", dijo a la estrella del fútbol través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido". "Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mira a Brasil en la Copa del Mundo también! Gracias por todo", finalizó. La preocupación por la salud de Pelé aumentó luego de que ESPN Brasil informara que había sido ingresado en el Hospital Albert Einstein con una "inflamación general" y que se sometía a varias pruebas. Pelé Pelé | Credit: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images Incluso afirmaron que estaba teniendo problemas cardíacos y que sus médicos estaban preocupados porque su tratamiento de quimioterapia no estaba teniendo los resultados esperados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que su hija Kely Nascimento afirmó que su padre estaba ingresado —pero que no se trataba de una emergencia— muchos han estado en vilo por la salud del brasileño. "¡Fuerza, Rey! ¡Estamos contigo! 🇧🇷", "Dios bendiga al Rey 👑", "Dios bendiga 🙏Orando por tu recuperación!", "Deseo para ti todo lo mejor ❤️ te amamos 😍", le dijeron los fans.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pelé reaparece en medio de alarma por su estado de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.