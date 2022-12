Pelé, una leyenda del fútbol ganador de tres tres Mundiales, muere a los 82 años La estrella del fútbol brasileña, conocido como O Rei, fue hospitalizada a finales de noviembre por complicaciones derivadas de la COVID-19, que contrajo mientras luchaba contra un cáncer de colon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pelé, el hombre que salió de la pobreza y se convirtió en el mejor jugador de fútbol en el mundo, ha muerto a los 82 años. El exjugador, cuyo nombre verdadero era Edson Arantes do Nascimento, falleció en el hospital de Brasil en que se encontraba ingresado desde noviembre, rodeado de sus familiares cercanos. El astro del balón había estado luchando con una afección derivada del COVID-19, al mismo tiempo que daba la batalla contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado tras la extirpación de un tumor en septiembre del 2021. "La inspiración y el amor marcaron la trayectoria del Rey Pelé, quien falleció hoy en paz", dijo la familia en un comunicado en redes. "Amor, amor, amor para siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija, Kely Nascimento, había compartido el pasado viernes una conmovedora imagen al lado del jugador desde el Hospital Israelita Albert Einstein, confirmando que su padre seguía en la lucha por recuperarse. "Seguimos aquí en la lucha y con fe. Una noche más juntos", escribió en sus redes sociales. La mañana de este jueves su salud se agravó y finalmente tomó su último suspiro. Durante su larga carrera, Pelé ganó tres mundiales con la selección de su país. El primero lo hizo con solo 17 años, un récord aún no superado. Fue el máximo anotador de goles, tanto en la selección como a nivel de club, con 757 dianas hasta que su compatriota Neymar lo empató hace cuatro años. Hoy por hoy, el portugués Cristiano Ronaldo mantiene el récord con 819 anotaciones. El llamado O Rei cambió el juego con su magia dentro y fuera de la cancha, además de protagonizar momentos únicos como la recordada final que Brasil e Italia disputaron en el Mundial de México de 1970, en la que la canarinha se impuso 4-1. Pele, 1970 World Cup in Mexico Credit: Alessandro Sabattini/Getty Images "Cuando hablamos de fútbol, a Pelé nunca lo pongas [con los otros] porque Pelé es de otro planeta", dijo en una ocasión el entrenador argentino César Luis Menotti, campeón con su país en el Mundial de 1978. Si bien nunca jugó fuera de Brasil, más allá de sus años en el NY Cosmos de la liga estadounidense en los años setenta, Pelé se convirtió en una figura que trascendía fronteras e incluso llegó a actuar en una película de Hollywood. "Pelé es el mejor jugador en la historia del fútbol", declaró Ronaldo en una entrevista, de acuerdo a Los Angeles Times. "Y sólo habrá un Pelé". Su trono solo se lo disputó el argentino Diego Armando Maradona cuando apareció en los años ochenta y, más recientemente, el también argentino Lionel Messi, que acaba de ganar su primer Mundial. Cuando Maradona falleció hace poco más de dos años, el astro brasileño le dedicó un emotivo tuit. "Espero que podamos jugar un día allá en el cielo".

