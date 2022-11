Pelé ingresado en un hospital en Brasil en medio de su lucha contra un cáncer Pelé se encuentra delicado de salud desde que le extirparon un tumor del colon en diciembre del año pasado y por el que recibe tratamiento médico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pelé Pelé | Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images El legendario futbolista brasileño Pelé, quien está librando una batalla contra el cáncer, se encuentra hospitalizado pero fuera de peligro, según comunicaron sus familiares. Las alarmas sobre la salud del futbolista se despertaron luego de que ESPN Brasil informara que Pelé había sido ingresado en el Hospital Albert Einstein con una "inflamación general" y que se sometía a varias pruebas. También afirmaron que estaba teniendo problemas cardíacos y que sus médicos estaban preocupados porque su tratamiento de quimioterapia no estaba teniendo los resultados esperados. Tras esta información, su hija Kely Nascimento afirmó que Pelé estaba ingresado, pero que no se trataba de una emergencia. Pelé Pelé | Credit: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images "Hola amigos míos. Mucha alarma en los medios hoy sobre la salud de mi papá. Está en el hospital regulando medicación", aseguró en Instagram. "Algunos de mis hermanos están de visita en Brasil. Ahora no hay una emergencia o una nueva predicción nefasta. Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos. De verdad, agradecemos la preocupación y el cariño!! 💚💙💛", añadió. En septiembre de 2021 a Pelé le extirparon un tumor del colon y desde entonces recibe tratamiento médico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos son los que le han deseado una pronta recuperación al legendario futbolista: "Te deseo todo lo mejor. Y salud para Pelé!!! Amor del futbol"; "¡las mejores energías siempre para tu familia, Kelly! 🇧🇷"; "mis mejores deseos para el Rey y que aún disfrutéis de muchos momentos juntos"; "Dios está cuidando a nuestro rey, estará bien", le dijeron. Ganador de tres Mundiales con la selección brasileña, el exdelantero de 82 años es considerado junto al argentino Diego Armando Maradona como el mejor jugador de fútbol del siglo XX. La preocupación por la salud de O Rei coincide con la celebración del Mundial de Qatar, en el que Brasil es uno de los favoritos.

