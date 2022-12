El legado familiar de Pelé: su herencia, sus numerosos hijos y la polémica relación con Xuxa El astro brasileño, que falleció este jueves a los 82 años, deja una cuantiosa herencia que tendrán que repartirse los hijos que tuvo dentro y fuera de sus matrimonios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fallecimiento de la leyenda del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha dejado un vacío en el mundo del deporte más popular del planeta, del que se convirtió en su primera estrella global. Quien más siente su pérdida, sin embargo, es su amplia familia. Entre sus hijos más conocidos están Edson Nascimento, quien al igual que su padre se ha destacado en el mundo del fútbol, y Kelly Cristina Nascimento, quien mantuvo a los fanáticos del astro al tanto de cada detalle de los últimos momentos de vida del jugador. Pero existen otros menos conocidos que estarán dispuesto a honrar la memoria de su padre. La vida amorosa del jugador no fue un secreto y sus controversiales relaciones quedaron al descubierto tras la exigencia de pruebas de paternidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pele Attends the Hublot Match of Friendship Pelé | Credit: Photo by Sandro Baebler /Hublot via Getty Images Pelé se casó varias veces y tuvo hijos con sus primeras dos esposas: Edson, Kelly Cristina y Jennifer con Rosmeri dos Reis Cholbi, mientras que a los gemelos Joshua y Celeste los tuvo con la psicóloga Assíra Lemos Seixas. Sin embargo, años después de abandonar la cancha, el jugador se enteró de la existencia de otros retoños que habían permanecido en el anonimato, incluyendo a una joven que falleció. Algunos de los hijos fueron reconocidos por el futbolista, pero otros fueron negados hasta que pruebas de ADN confirmaron su vínculo, de acuerdo al diario El Universo. "Con total honestidad, he tenido unas cuantas aventuras, algunas de las cuales resultaron en hijos. Pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde", reveló el fallecido futbolista en un documental biográfico en Netflix. Pelé Pelé | Credit: Mezcalent Una de sus relaciones más polémicas fue con la cantante y presentadora Xuxa en los años ochenta, cuando la entonces jovencita rubia se abría paso en el mundo del espectáculo. En su biografía Memorias, la estrella de la televisión brasileña relata que mantuvo una relación con Pelé cuando era menor de edad. Asegura que conoció al astro futbolístico cuando ella tenía 17 años y él había cumplido los 40. Tras la insistencia del jugador y luego de convencer a su padre, los tortolitos iniciaron una tumultuosa y pública relación que estuvo no solo en las portadas de revistas a nivel mundial, sino bajo la lupa de la sociedad brasileña, por las imparables infidelidades del astro a quien cariñosamente llamaba Dico. "Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta", relata la cantante en su libro, según el programa Teleshow. "Naturalizaba sus traiciones, hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él, era una amistad colorida". Xuxa Xuxa | Credit: Mezcalent A pesar de la tóxica relación, la cantante guardó los mejores recuerdos en su memoria y tras la partida de Pelé, expresó sus condolencias y respeto a su familia. "A todos los que han estado al lado de Dico, mi abrazo afectuoso. Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos", expresó la intérprete en Instagram. Pelé deja una herencia que asciende a los $100 millones, que incluye activos en sus inversiones inmobiliarias, de acuerdo al portal Celebrity Net Worth. "No me hice rico con el fútbol, como hacen los jugadores de hoy. Yo gané dinero por la publicidad, cuando dejé de jugar", explicó el astro en una ocasión, según el diario deportivo brasileño Sport.

