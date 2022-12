Los familiares de Pelé se preparan para decirle adiós a la leyenda del fútbol El astro del fútbol fue hospitalizado a finales de noviembre por una infección respiratoria, aparentemente derivada de un contagio de COVID-19. Además, lucha contra el cáncer de colon desde septiembre del 2021. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los médicos a cargo de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, confirmaron que su salud ha empeorado, por lo que sus familiares se preparan para estar a su lado en lo que podían ser sus últimos días de vida. "[Presenta] una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas", dio a conocer el Hospital Albert Einstein, a través de un comunicado. Su hijo Edson Cholbi Nascimento, mejor conocido como Edinho en el mundo del fútbol, confirmó la noticia agradeciendo a los fanáticos de su padre por todo el apoyo y las oraciones brindadas. "Aprovecho para dirigirme a todos. Primero para agradecer mucho por todo el cariño, todos los mensajes, todos los recados, todas las oraciones que, a nombre de toda mi familia, venimos recibiendo", expresó durante una conferencia de prensa previa al Campeonato Paranaense, la mañana de este jueves. "Con seguridad, todo está siendo canalizado para él, para nuestro rey, nuestro máximo ídolo. Solo tenemos que agradecer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pelé "Hublot Loves Football" : Pele & Kylian Mbappe Meeting In Paris Pelé | Credit: Photo by Marc Piasecki/Getty Images Edinho no podrá viajar para estar al lado de su padre debido a compromisos de trabajo, ya que el club Londrina que encabeza como técnico está en plena pretemporada. "Me gustaría estar con él, pero cuanto más éxito consiga aquí, en mi carrera, eso le dará alegría a él", expresó el exfutbolista de 52 años, quien ha rehecho su vida luego de que fuera condenado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico en el 2005. "Estoy en paz con eso. Pero mi pensamiento siempre estará allá [con él]". El ganador de tres Mundiales fue hospitalizado el pasado 29 de noviembre por una infección respiratoria, aparentemente derivada de su contagio de COVID, en medio de su tratamiento de quimioterapias debido al cáncer de colon contra el que ha estado luchando desde el año pasado.

