Pee Wee habla del proceso legal contra quienes afirmaron que estaba casado con su manager Luego de que se rumorada que Pee Wee mantenía un romance e incluso llegó al altar con su representante, el cantante lo desmintió y ahora da detalles de las acciones jurídicas en contra los responsables. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de 2022, se rumoró que Pee Wee y su representante, Pepe Rincón eran pareja; incluso, se aseguró que habían contraído matrimonio. Dicha situación fue desmentida por los involucrados quienes dieron a conocer que emprenderían acciones legales contra los responsables de dicha información. Ahora, el cantante revela cómo va el proceso jurídico sobre este tema y asegura que no descansará hasta que quienes lo difamaron reciban un castigo. "Vamos con todo. Seguimos con la intención y ya estamos preparando todo para meter la demanda oficialmente", advirtió Pewee a los medios de comunicación. "Eso es un sí o sí, hasta las últimas consecuencias". Respecto a si la polémica generada por su supuesta boda le afectó a nivel profesional, el intérprete de "Mi dulce niña" fue enfático y aseguró que este tipo de temas no tienen porqué afectar a ningún famoso y considera que la prefiere sexual de alguien no debe ser un asunto de discusión. "No, para nada [se me cayeron contratos por esto]", aclaró. "Creo que es algo que debe quedar en el pasado, el hecho de que seas gay y te afecte en el trabajo". El famoso, quien convivió con Kalimba en algunos conciertos, fue cuestionado sobre la denuncia por abuso sexual que interpuso Melissa Garrido en contra de su colega. "De repente, ciertas personas quieren aprovechar para obtener fama o que tengan atención de las cámaras", expresó. "Como no sé los detalles no voy a comentar nada más de eso". Pee Wee Pee Wee | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pee Wee, de 34 años, reveló que está sufriendo algunos problemas de salud; lo cual, no lo ha detenido para continuar trabajando "Me atonté, en algún momento, haciendo crossfit, levanté mal y no tenía mi faja puesta, y ahora tengo un disco que está herniado; tuve que infiltrarme; la verdad, da miedo porque te duermen de la cintura y te meten una inyección, literal, hasta el disco", concluyó.

