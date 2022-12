¿Pee Wee está casado con su mánager? Esto es lo que respondieron Una revista aseguró que Pee Wee y su mánager estarían saliendo desde hace cinco años, algo supuestamente habían hecho bajo total discreción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días no se ha dejado de hablar de la vida privada de Pee Wee, luego de que una revista mexicana asegurara que llevaba tres años casado con su mánager Pepe Rincón. El cantante no ha estado ajeno a dichos comentarios y va a tomar cartas en el asunto. De acuerdo con la información difundida por la publicación Tvnotas, Pee Wee y su mánager en realidad estarían saliendo desde hace cinco años, algo que supuestamente han mantenido bajo total discreción. Rincón acudió a un programa de televisión mexicano para dar su versión. "Nosotros nos atacamos de la risa", dijo el mánager en el show Ventaneando. "Me dice él: 'A mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones'. Yo, la verdad, tengo otra postura: nos vamos a ir por la vía jurídica". Pee Wee Pee Wee | Credit: Mezcalent A pesar de que se lo tomaron muy relajados, Rincón hizo hincapié que no se quedarán de manos cruzadas tras lo sucedido. "Se metieron con un abogado, entonces vamos a ejercitar acciones en tribunales", dijo. "No quiero entrar en detalles porque hay un equipo jurídico. Conmigo no hay juegos, soy una persona seria, honorable y voy a ir hasta las últimas consecuencias porque la difamación no, conmigo no". Bien sabido es que Pee Wee prefiere mantener su vida privada alejada de la esfera pública. En una entrevista con People en Español en 2009, al cantante le preguntaron si mantenía una relación en ese momento. "No. Todavía ando buscando lo que sería el amor de mi vida. Cuando el amor viene te cae así, ¡wow!. Cuando el amor es sincero y bonito siempre va a haber tiempo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista ha dicho en más de una ocasión que no tuviera problema en decir que es gay, si lo fuera. "Por supuesto, lo diría sin problema, pero la verdad es que no lo soy", dijo en una ocasión a los medios de prensa.

