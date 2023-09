Conductor de Ventaneando habla abiertamente de su homosexualidad

Si bien era un rumor y motivo de bromas la homosexualidad de Pedro Sola, nunca lo había negado y ahora el presentador habla al respecto de manera tan clara y directa, hasta ahora. Desde niño, fui diferente a todos los demás niños, pero sin saber realmente lo que me pasaba. Empieza la adolescencia, la pubertad y empiezas a sentir cosa. Me daba cuenta, me acuerdo, que desde niño, había compañeros de salón, me gustaba verlos, pero no sabía que es lo que me pasaba", explicó en entrevista con Pati Chapoy que se transmitió en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

"Me empecé a enamorar de mis compañeros [hombres]. Entonces, hablé con mi mamá y fuimos al psiquiatra", agregó. "Porque ella no sabía responderme. Le dije 'me estoy enamorando de mis compañeros de clase'. Entonces, mi mamá me dijo 'vamos a buscar a alguien que te ayude'".

Pero fue hasta los 14 años cuando les reveló abiertamente a sus padres y abuela su preferencia sexual. "Mi mamá me dijo 'se me hace que a ti no te gustan las mujeres', y le dije 'no mamá, no me gustan. Me gustan los hombres'. Entonces, mi mamá volteó con mi abuela y le dijo 'hay que llevar al niño al doctor'. Y mi abuela, que nació en 1907, le contestó 'no mi hijita si el niño no está enfermo; el niño es así porque es diferente'. Y a mí me dijo 'tú no te preocupes, no tienes nada de malo; eres así y punto, y nunca vas a cambiar'. Y ahí quedó todo", relató.

"Mi papá, era respetuosísimo, a lo mejor no le cayó bien, pero nunca ni me criticó, ni hablamos de eso. A final de cuentas si le parecía o no que era homosexual, nunca expresó absolutamente nada; siempre me trato muy bien", continuó. "He tenido la suerte que siendo homosexual no fui atacado en las escuelas".

Pedro Sola Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images

El conductor de Ventaneando reveló que ha tenido relaciones importantes en su vida; una de muchos años y la actual. "[Con una pareja duré] 16, 17 años. No me fui a vivir con él nunca. Tenía un departamento enfrente [del mío]; él ahí vivía y yo acá", explicó.

"Duramos un buen rato, tuvimos una relación amistosa que, hasta la fecha, permanece. Te puedo decir que, a estas alturas de mi vida, que mis relaciones íntimas han sido bien pocas; por eso estoy vivo", agregó. "Mi pareja actual me apoya, me cuida, está al pendiente, me ama. Además, podemos a estar él y yo solos sin que nadie esté alrededor. Estamos acostumbrados tanto el uno a otro, que nada más lo veo y sé lo que está pensando, está sintiendo, y él también a mí".