Don Pedro Rivera reacciona al bikinazo de su nieta Chiquis Don Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, reaccionó así al bikinazo que compartió su nieta Chiquis en sus redes sociales. Y habló sobre Emilio, el novio de la cantante. ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis recién tomó unas vacaciones con su novio Emilio Sánchez a su paradisiaca playa y compartió un bikinazo que alborotó las redes sociales. Su abuelo, Don Pedro Rivera, reaccionó a este video de su nieta en Instagram. La cantante, ganadora del premio Latin Grammy, ha recibido una lluvia de piropos y halagos en las redes sociales tras presumir su esbelta silueta. Su abuelo mostró todo su apoyo a Chiquis. "Opino que ella en todas las cosas que va haciendo cada día se supera en todo. Ahí está una muestra de lucha de todo lo que ella ha hecho. Después de todos los ataques de los haters está demostrando que ella sigue adelante y va a llegar hasta donde ella quiera", dijo su abuelo. Cuando le preguntaron si era un abuelo celoso, aseguró: "no, claro que no". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de Jenni Rivera visitó Despierta América (Univision) para presentar su nuevo tema musical "Prefiero la calle". En el programa, Don Pedro habló sobre Emilio Sánchez, el novio de su nieta. "No lo conozco, sí quisiera conocerlo", dijo sobre el fotógrafo y empresario. "En mi familia todo lo que mis nietas, mis hijos o mis hijas escojan para mí siempre va a ser bienvenido". Pedro Rivera y Chiquis Rivera Pedro Rivera y Chiquis Rivera | Credit: JC Olivera/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Según reportes, Chiquis está de vacaciones con su novio y la familia de Emilio en Filipinas. ¡Se ven cada día más enamorados!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Don Pedro Rivera reacciona al bikinazo de su nieta Chiquis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.