Pedro Rivera Jr. rompe el silencio sobre los problemas de su familia Los conflictos entre la dinastía Rivera cada vez son mayores y muchos de sus integrantes se han pronunciado; ahora, tocó el turno a Pedro Rivera Jr., hijo mayor de los patriarcas y pastor. ¿Qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se realizó la auditoría a las empresas de Jenni Rivera que estaban a cargo de su hermana Rosie, en calidad de la albacea de la herencia de la cantante, se desataron una serie de conflictos entre la dinastía. Luego de concluido el proceso financiero, Jacqie, la hija de la Diva de la Banda, quien asumió el cargo que tenía su tía, cerró el asunto asegurando que todo estaba en orden. Sin embargo, Chiquis declaró que hubo desfalcos y se agravaron los problemas. Muchos miembros de la familia se han pronunciado a favor de alguna de las partes. Ahora, Pedro Rivera Jr., quien no suele intervenir públicamente, habló de la situación y aseguró que está preocupado por lo que sucede. "Le he dicho a [mi hermano] Juan 'ya para eso, párale por favor' porque eso está ocasionado muchos más problemas", reveló a los medios de comunicación. "Pero me han dicho 'tú nada proteges a ellos [los hijos de Jenni Rivera]', pero no es así, estoy en medio de toda la familia. Estoy tratando de traer reconciliación o paz", agregó. "Es una cosa muy dolorosa, pero Rosie nunca ha tomado dinero así. Ella no necesita, tiene sus libros, sabe administrar, tiene su trabajo. He conocido muchos errores de Rosie, pero ladrona y ratera no". El pastor reveló que habló con sus sobrinos."Les pedí perdón; les dije 'perdónenme por favor porque no he estado ahí como tío, como padrino. Por favor perdónenme por ser así'. Y les dije el por qué 'es que a veces siento vergüenza de no saber cómo llegar a ustedes'. Ellos dijeron 'gracias por el texto, por llamar'", relató. Pedro Rivera Jr., Lupillo Rivera, Pedro Rivera Credit: Pedro Rivera Jr. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro Rivera Jr. confesó estar apenado por la situación. "Le estamos dando más vergüenza a la gente que, lo que verdaderamente [debíamos]. Éramos una familia de ejemplo para muchos que quieren levantarse del suelo como mi padre y la familia Rivera lo ha hecho", advirtió. Jenni Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) "Ahora estamos dando un muy ejemplo y eso a mí me tiene muy triste", enfatizó. Llegará el momento, cuando todos tengamos que partir de esta vida. Lo que menos me gustaría mirar es que vengan con sus hipocresías después de que hayan muerto. Mejor hay que arreglar las cosas aquí en la vida y sentarnos a hablar como hombres, como seres humanos".

