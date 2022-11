Pedro Rivera enfrenta rumores de que tiene Parkinson Por primera vez, Pedro Rivera reacciona a las polémicas que se han desatado a su alrededor a causa de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Pedro Rivera padece diversas enfermedades; incluso, se ha mencionado que sufre Parkinson. Ante ello, el productor revela cuál es su condición de salud. "Entero ¿qué querías verme a gatas o qué?", mencionó a Edén Dorantes (YouTube) El también cantante explicó que ese rumor surgió por una interpretación equivocada de un padecimiento que tuvo hace un tiempo y mencionó cuál es la enfermedad que realmente padece. "Me impongo hacer ejercicio todos los días, a las seis de la mañana, me accidenté en un gimnasio y me quebré tres costillas. Entonces, estuve fuera del gimnasio como dos años y medio, me fui debilitando mucho y duré como tres meses para que empezaran a soldar los huesos de las costillas. Y fue duro. "Ese comentario se lo hice, en una ocaisión, a una persona de confianza. Le dije que cuando quería tomar café mi brazo me llegaba hasta aquí [a mitad del pecho]. Entonces, empezaba a temblar y no llegaba la taza a mi boca, pero era falta de ejercicio", continuó. "Padezco de mis vías respiratorias". Respecto al décimo aniversario de la muerte de su hija Jenni Rivera, quien falleció el 9 de diciembre de 2022, Pedro Rivera reveló cómo conmemora esta fecha tan especial. "No preparo nunca [nada para Jenni]; lo único que preparó es mi corazón, mi pensamiento para ella y le agradezco haber existido un tiempo con nosotros en la vida", confesó. Pedro Rivera Telemundo Introduces Cast Of "Jenni Rivera: Barrio Butterfly" Credit: Gustavo Caballero/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y son cosas bien hermosas que vamos a recordar. Voy a pasar con ella un buen rato en el panteón. Pláticas con ella y darle las gracias por todo lo bueno que era", continuó. "Los que preparan todo eso [de homenajes] son Juan y Rosie. Todos [vivimos] con el amor, con el cariño que le tenemos. Le guardamos respeto a toda la familia, a los hijos de ella, a todos; nos sentimos bien, gracias a Dios".

