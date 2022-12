Pedro Rivera aparece en una cama de hospital tras ser operado. ¿Cómo está de salud? El hijo mayor de Pedro Rivera aseguró que su padre se había sometido a una cirugía "muy seria". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se ha especulado en los últimos tiempos sobre el estado de salud de Pedro Rivera. Y aunque hace unas semanas el cantante aseguró que estaba "entero", lo cierto es que se le vio en una cama de hospital tras someterse a una operación. Su hijo mayor, Pedro Jr., aseguró que se había tratado de una cirugía "muy seria" que los tenía preocupados. "Mi padre en una operación muy seria. Manténganlo en sus oraciones. Dios les bendiga", dijo al mostrar imágenes de Don Pedro en la cama de hospital. Muchos son los que ante estas imágenes se han mostrado preocupados por la salud del artista. "Dios sea guiando a cada medico. Pronta recuperación", "Orando por él y por ustedes 🙏🏼", "Don Pedro que Diosito me lo bendiga!! Abrazos muy fuertes", "Que cada procedimiento sea guiado y controlado por nuestro Dios 🙌", "Amén esperamos todo salga bien", le dijeron. Por el momento se desconoce en qué consistió la operación del patriarca de los Rivera. Pedro Rivera Pedro Rivera | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A fines del pasado mes, Rivera desmintió que tuviera Parkinson. Según él, se encuentra en perfecto estado. "Entero ¿qué querías verme a gatas o qué?", dijo al reportero Edén Dorantes. "Me impongo hacer ejercicio todos los días, a las seis de la mañana".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pedro Rivera aparece en una cama de hospital tras ser operado. ¿Cómo está de salud?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.