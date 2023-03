La evolución de Pedro Pascal Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pedro Pascal El actor chileno se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión gracias a su participación en algunas de las producciones más importantes de los últimos años, incluyendo The Mandalorian, The Last Of Us, Narcos y Game of Thrones. Empezar galería Buffy The Vampire Slayer Pedro Pascal inició su carrera en televisión interpretando a un personaje gay en la serie de la cadena MTV Undressed, de 1999. Ese mismo año interpretó el personaje de Eddie en la popular serie Buffy The Vampire Slayer, al lado de Sarah Michelle Gellar. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio José Pedro Balmaceda Pascal Pedro Pascal 'SHINING CITY' PLAY OPENING NIGHT, NEW YORK, AMERICA - 09 MAY 2006 Credit: The Grosby Group El actor de cine, teatro y televisión nació en Santiago de Chile. A muy tierna edad huyendo de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El actor picó piedra por años para y durante un buen tiempo vivió en Nueva York, ciudad donde fue captado en esta foto que data de 1999 ¡qué tal su cabello rubio! 2 de 9 Ver Todo Con su amiga Sarah Paulson Sarah Paulson y Pedro Pascal en 2005 Aquí vemos a Pedro Pascal en el 2005 saliendo de una obra de teatro en Nueva York con su amiga de más de 30 años. Ambos actores se conocieron siendo adolescentes y han compartido cartel en la franquicia televisiva American Horror Story, así como las películas The Post, Ocean's 8, y Run. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Game Of Thrones Pedro Pascal The Great Wall - 2016 Credit: The Gorsby Group Aunque Pascal ha participado en numerosas cintas y series, no fue si no hasta que interpretó el personaje de Oberlyn Martell, en la cuarta temporada de Game Of Thrones (en el 2016), que comenzó a adquirir una audiencia global 4 de 9 Ver Todo The Mandalorian 'The Forge' – Inspired by the Star Wars Series The Mandalorian Credit: Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for Disney A GOT le siguió su participación en la exitosa serie Narcos (Netflx) . Sin embargo la consagración de su carrera ha llegado de la mano de Disney+ y la serie The Mandalorian, actualmente en su terecera temporada. 5 de 9 Ver Todo Orgullosamente chileno pedro pascal con canas pasaporte chileno Credit: IG/pascalispunk Aunque ya pinta canas, Pascal guarda un lugar especial en su corazón por el país que lo vio nacer. El actor asegura que ha sabido poner en perspectiva los altibajos en su carrera gracias a la lucha de sus padres en el exilio. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un hombre de familia pedro pascal con su padre Credit: IG/Pascalispunk Los padres de Pascal siempre han formado una parte crucial en su carrera. Su madre, Verónica Pascal, fue una psicóloga infantil y falleció en los inicios de su carrera artística. Su padre, José Balmaceda (der.), es un médico especializado en fertilidad femenina. "[Mi madre] siempre me apoyó increíblemente", asegura el actor a PEOPLE, quien tras la muerte de su progenitora adoptó su apellido como parte de su nombre artístico. "Nada [de mi éxito] sería posible si no fuera por ella". 7 de 9 Ver Todo Fashionista Pedro Pascal The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 10 Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images El actor se ha distinguido por tener un estilo de vestir singular, sin miedo al color y los cortes novedosos. En fechas recientes se le ha visto con estas gafas muy cool. 8 de 9 Ver Todo Dandy Pedro Pascal 22nd Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals Credit: Jeff Vespa/WireImage Conforme crecer su huella en Hollywood el actor también ha probado un look más clásico con una melena retro y bigote más afinado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

